Вахер: нехватка полицейских из-за низких зарплат вынуждает думать об урезании деятельности

"Сложно сказать, когда поступает вызов, что приедем завтра. Есть задачи, в которых от работы полиции зависит ситуация во всей стране", - сказал Вахер в пятницу в утреннем эфире радиостанции Vikerraadio.

Он отметил, что нехватка полицейских из-за низких зарплат создает PPA проблемы по всей Эстонии. В столичном регионе не хватает 120 полицейских, и в других регионах наблюдается пропорционально схожая нехватка.

"Приходится начинать думать о том, что мы не будем делать", - сказал Вахер.

Он отметил, что департамент постоянно ищет возможности для экономии. Например, в августе за счет внутренней экономии удалось повысить на 75 евро зарплаты патрульным полицейским. Но, в конечном счете, по словам Вахера, это постоянное перераспределение бедности, и экономия больше проблем не решает.

По оценке гендиректора PPA, начинающие полицейские должны получать не менее 1,2 средней зарплаты по Эстонии хотя бы для того, чтобы крупные средства, потраченные на обучение полицейских, не пропали втуне. "Это помогло бы удержать на работе и нынешних работников полиции", - сказал он.