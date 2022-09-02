Из-за забастовки Lufthansa отменены два рейса между Таллинном и Франкфуртом

Отменен рейс Lufthansa LH 880, прибывающий в 12:15 из Франкфурта в Таллинн. В связи с этим отменен также рейс LH 881 из Таллинна во Франкфурт с отправлением в 13:40.

Кроме того, отменен рейс LH 884 из Франкфурта в Таллинн, прибывающий в ночь на субботу в 00:35, и поэтому рейс LH 885 Таллинн-Франкфурт не может вылететь в субботу утром в 6:05.

По текущим данным, рейс LH 2404 из Мюнхена в Таллинн и рейс LH 2405 из Таллинна в Мюнхен не отменяется.

По словам пресс-секретаря Таллиннского аэропорта Маргот Холтс, поскольку Lufthansa своевременно объявляет об отмене рейсов, вполне вероятно, что рейсы в Мюнхен будут выполняться.

Забастовка затронет около 130 000 авиапассажиров как на внутренних, так и международных направлениях, причем в отдельных случаях отмены и опоздания рейсов не исключены 3 и 4 сентября, предупредил авиаперевозчик.