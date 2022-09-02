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Райк дала оценку народной инициативе по нарвскому танку: ее рассмотрение невозможно из-за языка

Северное побережье
Райк дала оценку народной инициативе по нарвскому танку: ее рассмотрение невозможно из-за языка
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Narva tahab, et valitsus tagastaks talle 16. augustil teisaldatud tanki ja teiste punamonumentide fragmendid.
Narva tahab, et valitsus tagastaks talle 16. augustil teisaldatud tanki ja teiste punamonumentide fragmendid. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Нарвская горуправа дала оценку представленного в качестве народной инициативы проекта решения горсобрания о памятнике-танке "Т-34". Горуправа считает, что дальнейшее рассмотрение проекта невозможно, так как он не соответствует предъявляемым законодательством языковым требованиям и правилам делопроизводства местного самоуправления, пишет rus.err.ee.

Цель народной инициативы - вернуть памятник-танк в Нарву. Свою оценку горуправа, подпись под которой поставила мэр Нарвы Катри Райк, дала 29 августа.

"9 августа в Нарвскую городскую управу при посредничестве Нарвского горсобрания был передан представленный в качестве народной инициативы проект решения "О монументе "Танк Т-34". В соответствии со статьей 32 (2) Закона об организации местного самоуправления (KOKS) инициатива подается в муниципальную или городскую управу в виде проекта, к которому прилагается список инициаторов. Если инициированный вопрос относится к компетенции горсобрания, то горуправа в месячный срок выносит его на решение горсобранию вместе со своей позицией", - отмечается в оценке.

"Городская управа считает, что дальнейшее рассмотрение проекта невозможно, так как он не соответствует предъявляемым законодательством языковым требованиям и правилам делопроизводства местного самоуправления", - подчеркивается в документе.

Горуправа сослалась на соответствующие статьи в Законе об языке и Законе об организации местного самоуправления.

Оценка горуправы удивила лидера оппозиционной фракции горсобрания "На благо Нарвы" Алексея Евграфова.

"За эту инициативу отдали подписи несколько тысяч жителей Нарвы, и мэр города не берет ее в делопроизводство и не учитывает мнение людей из-за того, что инициатива была составлена на русском языке. Напомню, за Райк на муниципальных выборах проголосовали 4500 человек, из них больше 90% русскоязычных", - сообщил rus.err.ee Евграфов.

16 августа по распоряжению правительства Эстонии с целью обеспечить общественный порядок и внутреннюю безопасность советский памятник-танк демонтировали в Нарве и перевезли в военный музей Виймси.

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