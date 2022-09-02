В этом году из-за российско-украинской войны и действующих санкций предприятие "Эстонские железные дороги" (Eesti Raudtee) не получит около 20 млн евро, на частичное покрытие которых государство выделило 12 млн евро. Дефицит следующего года оценивается примерно в 25 миллионов евро, пишет rus.err.ee.
Из-за войны в Украине Eesti Raudtee теряет миллионы евро
"В этом году мы не получим около 20 миллионов евро, на покрытие которых государство уже выделило нам 12 миллионов, поэтому на сегодняшний день не хватает восьми", — сказал председатель правления Eesti Raudtee Кайдо Циммерманн в передаче "Uudis+" на Vikerraadio.
В прошлом году у руководимой им компании был дефицит в размере 16,4 млн евро, а на следующий год он прогнозирует дефицит в размере 25 млн евро.
Циммерманн пояснил, что если в августе прошлого года через три пограничных пункта в Эстонию проходило в среднем семь с половиной поездов в день, то сейчас проходит только три поезда. "А вчера, например, через Нарву прошел только один поезд, а обратно через Печоры - один поезд, поэтому сейчас объемы небольшие и это связано с введенными против России санкциями", - сказал он.
По словам Циммерманна, некоторые товары по-прежнему вывозятся из Эстонии — например, контейнерные поезда проходят через пограничный переход Койдула, а также из Эстонии вывозятся пищевые масла, которые перерабатываются в Палдиски.
"К нам поступают какие-то химикаты, которые до сих пор разрешены для использования на наших заводах, и какие-то металлические компоненты. Так что какие-то товары просачиваются — часть из России, часть из Казахстана и Узбекистана", — пояснил глава Eesti Raudtee.
Немного выросли внутриэстонские грузовые перевозки, в основном за счет сланца, поскольку в настоящее время он снова используется для производства большего количества электроэнергии, отметил Циммерманн. Кроме того, один поезд компании раз в неделю перевозит древесную щепу, которая в смеси с горючим сланцем используется для производства электроэнергии.
Глава Eesti Raudtee: грузоперевозки упали более чем вдвое
"И поезда, которые Operail перевозит между Мууга и Тарту, ходят регулярно — снижения вроде нет, а есть даже небольшой прирост. Кроме того, мы еще пробовали перевозить зерно между некоторыми станциями, так что надеемся, что мы сможем перевозить еще и такие грузы внутри Эстонии", - сказал он.
Реконструкцию линии Таллинн-Тарту задерживают электромонтажные работы
Циммерманн также сказал, что падение доходов не повлияет на реализацию инфраструктурных проектов, реализуемых в настоящее время Eesti Raudtee, и что реконструкция железной дороги Таллинн-Тарту может быть завершена к концу 2024 года.
Однако из-за проблем у фирм Elektrilevi и Elering электрификация линии может затянуться.
Продолжаются проектные работы на Хаапсалуской линии
По словам Циммерманна, компания также продолжит работы по проектированию Хаапсалуской линии, так как на это уже выделены деньги и работы ведутся.
Он также подтвердил, что строительные проекты на возведение новых участков Хаапсалуской железной дороги не стали дороже, чем планировалось.
Циммерманн подтвердил, что хотя предыдущее правительство решило остановить проект, несмотря на то, что Eesti Raudtee провела собственные подготовительные работы, можно было бы завершить строительство железной дороги к концу 2024 года.
Кроме того, глава Eesti Raudtee признал, что, поскольку Евросоюз больше не выделяет денег на строительство железной дороги с российской шириной колеи, необходимо решить, что станет с планируемой Таллиннской окружной железной дорогой.
Также отсутствие российских материалов может стать препятствием для возможного восстановления линии Валга-Антсла-Выру-Койдула.