Из-за войны в Украине Eesti Raudtee теряет миллионы евро

"В этом году мы не получим около 20 миллионов евро, на покрытие которых государство уже выделило нам 12 миллионов, поэтому на сегодняшний день не хватает восьми", — сказал председатель правления Eesti Raudtee Кайдо Циммерманн в передаче "Uudis+" на Vikerraadio.

В прошлом году у руководимой им компании был дефицит в размере 16,4 млн евро, а на следующий год он прогнозирует дефицит в размере 25 млн евро.

Циммерманн пояснил, что если в августе прошлого года через три пограничных пункта в Эстонию проходило в среднем семь с половиной поездов в день, то сейчас проходит только три поезда. "А вчера, например, через Нарву прошел только один поезд, а обратно через Печоры - один поезд, поэтому сейчас объемы небольшие и это связано с введенными против России санкциями", - сказал он.

По словам Циммерманна, некоторые товары по-прежнему вывозятся из Эстонии — например, контейнерные поезда проходят через пограничный переход Койдула, а также из Эстонии вывозятся пищевые масла, которые перерабатываются в Палдиски.

"К нам поступают какие-то химикаты, которые до сих пор разрешены для использования на наших заводах, и какие-то металлические компоненты. Так что какие-то товары просачиваются — часть из России, часть из Казахстана и Узбекистана", — пояснил глава Eesti Raudtee.