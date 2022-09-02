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Американский стратегический бомбардировщик B-52 летал над Эстонией

Северное побережье
Американский стратегический бомбардировщик B-52 летал над Эстонией
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Стратегический бомбардировчик B 52 приземлился
Стратегический бомбардировчик B 52 приземлился Фото: US Air Force

В пятницу, 2 сентября, над странами Балтии пролетели американские стратегические бомбардировщики B-52. Один из них долгое время оставался в воздушном пространстве Эстонии, пишет rus.err.ee.

"Это были ранее запланированные учения по сотрудничеству с союзниками, чтобы отработать рутинные действия с эстонскими подразделениями", - сообщил ERR старший сержант Сийм Вернер Тедер, специалист по оповещению Военно-воздушных сил Эстонии.

В пятницу бомбардировщики B-52 также были замечены и над Швецией.

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