В пятницу, 2 сентября, над странами Балтии пролетели американские стратегические бомбардировщики B-52. Один из них долгое время оставался в воздушном пространстве Эстонии, пишет rus.err.ee.
Американский стратегический бомбардировщик B-52 летал над Эстонией
Американский стратегический бомбардировщик B-52 летал над Эстонией
"Это были ранее запланированные учения по сотрудничеству с союзниками, чтобы отработать рутинные действия с эстонскими подразделениями", - сообщил ERR старший сержант Сийм Вернер Тедер, специалист по оповещению Военно-воздушных сил Эстонии.
В пятницу бомбардировщики B-52 также были замечены и над Швецией.
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