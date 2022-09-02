Суд приговорил жителя Кохтла-Ярве к десяти суткам ареста за разжигание вражды в соцсети TikTok

Глава Йыхвиского полицейского отделения Андреас Климант сказал, что полиция со всей серьезностью реагирует на случаи разжигания вражды, потому что такие призывы могут угрожать общественному порядку.

"Эстония - мирная страна. Публичная поддержка государства-агрессора и призывы к ненависти и насилию в Эстонии запрещены. В нынешней ситуации с безопасностью слова имеют чрезвычайно большое значение, и мы не можем допустить ситуации, когда кто-то подрывает безопасность эстонского народа", - сказал начальник полиции Йыхви.

32-летний житель Кохтла-Ярве разместил в социальной сети TikTok видео. Как сообщал ранее RusDelfi, мужчина призывал президента России Владимира Путина "шлёпнуть" премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

Полиция установила личность мужчины и задержала его в четверг, 1 сентября. В пятницу состоялось судебное заседание, на котором он был приговорен к десяти суткам ареста. Решение еще не вступило в законную силу.