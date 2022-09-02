В прошлом году в экономику Эстонии поступило 175,5 млн за счет расходов на оборону

"За последние три года инвестиции и управленческие расходы на оборону за счет бюджетов составили в общей сложности более одного миллиарда евро, из которых 562 миллиона вернулись эстонским предприятиям, поскольку мы заказывали у них продукцию и услуги", — сказала вице-канцлер Минобороны по вопросам планирования Тийна Уудеберг на состоявшейся в пятницу, 2 августа, пресс-конференции.

Из выделенных в прошлом году на инвестиции и управленческие расходы 328 миллионов в экономику Эстонии поступило 175,5 миллиона евро, или 53,5%. Из них 109 млн евро было потрачено на закупку оборудования и строительство инфраструктуры, а 66,5 млн евро — на приобретение услуг и незначительные хозяйственные расходы.

"Министерству обороны очень приятно, что у нас в Эстонии есть 2231 партнер по сотрудничеству и все они предоставляют нам услуги и продукцию. Также важно, что у Министерства обороны есть недвижимость и городки по всей Эстонии — это позволяет нам покупать местные продукты пользоваться местными услугами и предлагать работу местным жителям", — сказала Уудеберг.

Вице-канцлер также указала на основные области, в которых министерство рассчитывает на эстонские предприятия.

Из выделяемых на строительство и обслуживание инфраструктуры средств 97% направляются эстонским предприятиям.

Из выделенных на техническое обслуживание и ремонт автомобилей средств 90% или 22 миллиона остались в Эстонии. "Эстонские компании — это те, кто восстанавливает наши боевые машины и бронетранспортеры", — подчеркнула Уудеберг.

Местные фирмы получают 87% суммы, выделенной на питание. Этот процент снижается за счет того, что солдаты в миссии едят зарубежные продукты, пояснила Уудеберг. "Дома мы в основном используем эстонские продукты", — добавила она.

Личное снаряжение – одежда, обувь, средства защиты – на 100% закупается на эстонском рынке на общую сумму 4,7 миллиона евро.

Кроме того, Кайтселийт приобрел у эстонских предприятий различные услуги, связанные с инфраструктурой, а также сделал более мелкие закупки на сумму 13 миллионов евро.