Более половины инвестиционных и управленческих расходов Эстонии на оборону возвращаются в местную экономику, в прошлом году эта сумма составила 175,5 млн, сообщило Министерство обороны пишет rus.err.ee.
В прошлом году в экономику Эстонии поступило 175,5 млн за счет расходов на оборону
"За последние три года инвестиции и управленческие расходы на оборону за счет бюджетов составили в общей сложности более одного миллиарда евро, из которых 562 миллиона вернулись эстонским предприятиям, поскольку мы заказывали у них продукцию и услуги", — сказала вице-канцлер Минобороны по вопросам планирования Тийна Уудеберг на состоявшейся в пятницу, 2 августа, пресс-конференции.
Из выделенных в прошлом году на инвестиции и управленческие расходы 328 миллионов в экономику Эстонии поступило 175,5 миллиона евро, или 53,5%. Из них 109 млн евро было потрачено на закупку оборудования и строительство инфраструктуры, а 66,5 млн евро — на приобретение услуг и незначительные хозяйственные расходы.
"Министерству обороны очень приятно, что у нас в Эстонии есть 2231 партнер по сотрудничеству и все они предоставляют нам услуги и продукцию. Также важно, что у Министерства обороны есть недвижимость и городки по всей Эстонии — это позволяет нам покупать местные продукты пользоваться местными услугами и предлагать работу местным жителям", — сказала Уудеберг.
Вице-канцлер также указала на основные области, в которых министерство рассчитывает на эстонские предприятия.
Из выделяемых на строительство и обслуживание инфраструктуры средств 97% направляются эстонским предприятиям.
Из выделенных на техническое обслуживание и ремонт автомобилей средств 90% или 22 миллиона остались в Эстонии. "Эстонские компании — это те, кто восстанавливает наши боевые машины и бронетранспортеры", — подчеркнула Уудеберг.
Местные фирмы получают 87% суммы, выделенной на питание. Этот процент снижается за счет того, что солдаты в миссии едят зарубежные продукты, пояснила Уудеберг. "Дома мы в основном используем эстонские продукты", — добавила она.
Личное снаряжение – одежда, обувь, средства защиты – на 100% закупается на эстонском рынке на общую сумму 4,7 миллиона евро.
Кроме того, Кайтселийт приобрел у эстонских предприятий различные услуги, связанные с инфраструктурой, а также сделал более мелкие закупки на сумму 13 миллионов евро.
"Нам очень приятно, что когда самой важной целью расходов на оборону является сильная гособорона, большая часть этих инвестиций возвращается в нашу экономику и людей", — сказала вице-канцлер Уудеберг.