Алексей Наумкин: Безголосые пешки

Думаю, что рациональное зерно в восстановлении языковых требований к местным депутатам, действовавших в 90-е годы, есть. И дело совершенно не в том, чтобы "закрутить гайки" для русских. Возможно, некоторые политики действительно так думают. Меня волнует другое: в нынешних условиях у русского населения на местах должны быть полноценные представители, а не эрзац-депутаты. Я не уравниваю язык и взгляды или партийность человека.

Передо мной интересная таблица. В ней данные из протоколов о том, сколько раз за восемь месяцев этого года члены Йыхвиского волостного собрания выступали на общих сессиях и на скольких заседаниях депутатских комиссий хотя бы по разу брали слово. Четверо ни слова не сказали ни там, ни там. Голоса еще троих за этот год можно было услышать всего по разу. Не стану приводить всех фамилий, но замечу, что из этих семерых шестеро являются депутатами с родным русским языком и, насколько я мог убедиться, эстонским вообще или в достаточной мере не владеют.

Один из них - Александр Романович - на недавнем заседании бюджетной комиссии вообще выступал… с переводчиком. Удивительно, как такое "знание" депутатом госязыка не помешало правящей коалиции назначить его представителем от Йыхви в совет обслуживающего муниципалитет предприятия "Järve Biopuhastus"!