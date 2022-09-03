ОПРОС ⟩ Как будете справляться с растущими ценами?

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik Лидия МЕЛЬДЕР, сотрудница отеля: - Сейчас всем страшно. Трудно, но что делать - ищем способы экономить. Купили солнечную батарею. Может быть, приобретем ветрогенератор. У нас квартира, но угловая сторона позволяет их пристроить. Возможно, придется искать более дешевые продукты, экономить воду. Посмотрим разные варианты, надо справляться.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik Рейн АЛЛИКАС, IT-специалист: - Достаток нормальный. Надеюсь, не придется переходить на хлеб и воду. Единственное, что очень волнует, - весь Вока отапливается газом. Последний счет был на 100 евро больше обычного. Если вырастет до 400, вместо 180, придется экономить - лишний раз не пойдем кушать в ресторан. Тойлаская волость заказала аудит, чтобы определить, какой способ отопления экономичней, предложили перейти на щепу. Инвестиции огромные, а кто скажет, сколько она будет стоить через пару лет? Больше надежда на то, что война закончится и все стабилизируется.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik Татьяна КОВАЛЬЧУК, пенсионерка: - Уменьшу свои затраты, меньше покупок буду делать. К сожалению, подработку в моем возрасте найти сложно. Но будущего не боюсь, как верующий человек знаю - Бог поможет.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik Валентин АНАНЬЕВ, работающий пенсионер: - Живу один, и сейчас половина пенсии на квартиру уходит. Что я могу сделать? Экономить на еде, в Турцию не поеду... Постараюсь справиться. Хорошо, что пока есть возможность подработать.