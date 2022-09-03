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ОПРОС ⟩ Как будете справляться с растущими ценами?

Ирина Кивисельг Матти Кямяря
Как будете справляться с растущими ценами?
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Comments
Фото: Tairo Lutter

Согласно первоначальной оценке Евростата, в августе цены в Эстонии выросли на 25,2% в годовом исчислении, тем самым Эстония по-прежнему остается лидером стран-еврозоны по уровню инфляции.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Лидия МЕЛЬДЕР, сотрудница отеля:

- Сейчас всем страшно. Трудно, но что делать - ищем способы экономить. Купили солнечную батарею. Может быть, приобретем ветрогенератор. У нас квартира, но угловая сторона позволяет их пристроить. Возможно, придется искать более дешевые продукты, экономить воду. Посмотрим разные варианты, надо справляться.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Рейн АЛЛИКАС, IT-специалист:

- Достаток нормальный. Надеюсь, не придется переходить на хлеб и воду. Единственное, что очень волнует, - весь Вока отапливается газом. Последний счет был на 100 евро больше обычного. Если вырастет до 400, вместо 180, придется экономить - лишний раз не пойдем кушать в ресторан. Тойлаская волость заказала аудит, чтобы определить, какой способ отопления экономичней, предложили перейти на щепу. Инвестиции огромные, а кто скажет, сколько она будет стоить через пару лет? Больше надежда на то, что война закончится и все стабилизируется.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Татьяна КОВАЛЬЧУК, пенсионерка:

- Уменьшу свои затраты, меньше покупок буду делать. К сожалению, подработку в моем возрасте найти сложно. Но будущего не боюсь, как верующий человек знаю - Бог поможет.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Валентин АНАНЬЕВ, работающий пенсионер:

- Живу один, и сейчас половина пенсии на квартиру уходит. Что я могу сделать? Экономить на еде, в Турцию не поеду... Постараюсь справиться. Хорошо, что пока есть возможность подработать.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Кайе ТЯХЕ, пенсионерка:

- Как придется. Цены на отопление ужасно высокие обещают. Буду тщательнее изучать цены в магазинах - в "Сельвере" часто за пятьдесят процентов что-то покупаю, в "Гросси" тоже скидки бывают.

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