Согласно первоначальной оценке Евростата, в августе цены в Эстонии выросли на 25,2% в годовом исчислении, тем самым Эстония по-прежнему остается лидером стран-еврозоны по уровню инфляции.
ОПРОС ⟩ Как будете справляться с растущими ценами?
Лидия МЕЛЬДЕР, сотрудница отеля:
- Сейчас всем страшно. Трудно, но что делать - ищем способы экономить. Купили солнечную батарею. Может быть, приобретем ветрогенератор. У нас квартира, но угловая сторона позволяет их пристроить. Возможно, придется искать более дешевые продукты, экономить воду. Посмотрим разные варианты, надо справляться.
Рейн АЛЛИКАС, IT-специалист:
- Достаток нормальный. Надеюсь, не придется переходить на хлеб и воду. Единственное, что очень волнует, - весь Вока отапливается газом. Последний счет был на 100 евро больше обычного. Если вырастет до 400, вместо 180, придется экономить - лишний раз не пойдем кушать в ресторан. Тойлаская волость заказала аудит, чтобы определить, какой способ отопления экономичней, предложили перейти на щепу. Инвестиции огромные, а кто скажет, сколько она будет стоить через пару лет? Больше надежда на то, что война закончится и все стабилизируется.
Татьяна КОВАЛЬЧУК, пенсионерка:
- Уменьшу свои затраты, меньше покупок буду делать. К сожалению, подработку в моем возрасте найти сложно. Но будущего не боюсь, как верующий человек знаю - Бог поможет.
Валентин АНАНЬЕВ, работающий пенсионер:
- Живу один, и сейчас половина пенсии на квартиру уходит. Что я могу сделать? Экономить на еде, в Турцию не поеду... Постараюсь справиться. Хорошо, что пока есть возможность подработать.
Кайе ТЯХЕ, пенсионерка:
- Как придется. Цены на отопление ужасно высокие обещают. Буду тщательнее изучать цены в магазинах - в "Сельвере" часто за пятьдесят процентов что-то покупаю, в "Гросси" тоже скидки бывают.