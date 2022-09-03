"Глоток языка" в эстонской семье стимулирует общение

- Георгий и раньше очень хорошо понимал по-эстонски. Проблемой была, скорее, смелость разговаривать. Теперь его словарный запас стал богаче. Я заметила, что его эстонский язык в телефонных сообщениях стал более хорошим уже на третий-четвертый день, - сказала Анне Мельдре.

Она благодарна принимавшим семьям, которые согласились на десять дней покинуть свою зону комфорта и учить ребят не только эстонскому языку, но и эстонскому духу и культуре. "Я уже второй год наблюдаю, как ученики избавляются от своего кокона и возвращаются с другими взглядами. И их эстонский язык за короткое время действительно переходит на другой уровень".