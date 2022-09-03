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"Глоток языка" в эстонской семье стимулирует общение

Сирле Соммер-Калда
, журналист
"Глоток языка" в эстонской семье стимулирует общение
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На прошлой неделе в Силламяэ встретились эстонские семьи со своими "летними детьми". На снимке: Анне Мельдре из Силламяэ, Антс Вессманн и Реэна Аадамсоо из Пярну, перед ними - сыновья Антс (из Пярну) и Георгий (из Силламяэ), а также Дорис (из Пярну). В день встречи директор Силламяэской гимназии Арно Казенийт познакомил гостей с городом и со своей школой.
На прошлой неделе в Силламяэ встретились эстонские семьи со своими "летними детьми". На снимке: Анне Мельдре из Силламяэ, Антс Вессманн и Реэна Аадамсоо из Пярну, перед ними - сыновья Антс (из Пярну) и Георгий (из Силламяэ), а также Дорис (из Пярну). В день встречи директор Силламяэской гимназии Арно Казенийт познакомил гостей с городом и со своей школой. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В том, что семейное обучение приносить пользу, учитель эстонского языка из Силламяэской гимназии Анне Мельдре убедилась на опыте как своих учеников, так и 9-летнего сына Георгия. После десяти летних дней в пярнуской семье сын вернуся домой другим. "На полке появился "Tont ja Facebook" ("Глюк и Фейсбук") Андруса Кивиряхка, которого он читает с удовольствием, а не по принуждению, как обычно".

- Георгий и раньше очень хорошо понимал по-эстонски. Проблемой была, скорее, смелость разговаривать. Теперь его словарный запас стал богаче. Я заметила, что его эстонский язык в телефонных сообщениях стал более хорошим уже на третий-четвертый день, - сказала Анне Мельдре.

Она благодарна принимавшим семьям, которые согласились на десять дней покинуть свою зону комфорта и учить ребят не только эстонскому языку, но и эстонскому духу и культуре. "Я уже второй год наблюдаю, как ученики избавляются от своего кокона и возвращаются с другими взглядами. И их эстонский язык за короткое время действительно переходит на другой уровень".

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