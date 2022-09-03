В том, что семейное обучение приносить пользу, учитель эстонского языка из Силламяэской гимназии Анне Мельдре убедилась на опыте как своих учеников, так и 9-летнего сына Георгия. После десяти летних дней в пярнуской семье сын вернуся домой другим. "На полке появился "Tont ja Facebook" ("Глюк и Фейсбук") Андруса Кивиряхка, которого он читает с удовольствием, а не по принуждению, как обычно".
Для подписчиков
"Глоток языка" в эстонской семье стимулирует общение
"Глоток языка" в эстонской семье стимулирует общение
- Георгий и раньше очень хорошо понимал по-эстонски. Проблемой была, скорее, смелость разговаривать. Теперь его словарный запас стал богаче. Я заметила, что его эстонский язык в телефонных сообщениях стал более хорошим уже на третий-четвертый день, - сказала Анне Мельдре.