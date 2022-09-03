Рядом с бизнес-центром "Tsentraal" у центральной площади Йыхви будет построен более широкий тротуар и зона зеленых насаждений, и отмечающий нынче 20-летие бизнес-центр обретет новый внешний вид: больше света, окон и более широкий вход.
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Перед йыхвиским "Tsentraal" построят широкий тротуар и зеленую зону
Перед йыхвиским "Tsentraal" построят широкий тротуар и зеленую зону
Главный вход в центр со стороны центральной площади Йыхви закрыт уже несколько недель, и попасть в здание можно только через дверь со стороны автостанции. По словам Аннели Мянд, руководителя Ида-Вируского региона компании "East Capital", которая управляет бизнес-центром, начались масштабные работы по реконструкции.