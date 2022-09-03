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Перед йыхвиским "Tsentraal" построят широкий тротуар и зеленую зону

Эрик Гамзеев
, журналист
Перед йыхвиским "Tsentraal" построят широкий тротуар и зеленую зону
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На краю центральной площади Йыхви сейчас ведутся работы по сносу, чтобы построить перед центром "Tsentraal" более широкий тротуар и зону зеленых насаждений.
На краю центральной площади Йыхви сейчас ведутся работы по сносу, чтобы построить перед центром "Tsentraal" более широкий тротуар и зону зеленых насаждений. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Рядом с бизнес-центром "Tsentraal" у центральной площади Йыхви будет построен более широкий тротуар и зона зеленых насаждений, и отмечающий нынче 20-летие бизнес-центр обретет новый внешний вид: больше света, окон и более широкий вход.

Главный вход в центр со стороны центральной площади Йыхви закрыт уже несколько недель, и попасть в здание можно только через дверь со стороны автостанции. По словам Аннели Мянд, руководителя Ида-Вируского региона компании "East Capital", которая управляет бизнес-центром, начались масштабные работы по реконструкции.

В настоящее время сносится та часть на подземной парковк, где раньше располагались пиццерия, зоомагазин и другие мелкие предприятия. Это позволит построить возле "Tsentraal" более широкий тротуар и разбить там зеленые зоны. "Если сейчас центр словно в небольшом углублении по отношению к площади, то вскоре он будет лучше смотреться и около него станет удобнее передвигаться, - сказала Мянд.

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