Перед йыхвиским "Tsentraal" построят широкий тротуар и зеленую зону

Главный вход в центр со стороны центральной площади Йыхви закрыт уже несколько недель, и попасть в здание можно только через дверь со стороны автостанции. По словам Аннели Мянд, руководителя Ида-Вируского региона компании "East Capital", которая управляет бизнес-центром, начались масштабные работы по реконструкции.

В настоящее время сносится та часть на подземной парковк, где раньше располагались пиццерия, зоомагазин и другие мелкие предприятия. Это позволит построить возле "Tsentraal" более широкий тротуар и разбить там зеленые зоны. "Если сейчас центр словно в небольшом углублении по отношению к площади, то вскоре он будет лучше смотреться и около него станет удобнее передвигаться, - сказала Мянд.