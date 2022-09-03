ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Антон Диев

Если сразу после выборов Диев, уже смолоду вошедший в местную мунципальную политику, не получил всего того, что ему предположительно обещали местные руководители Центристской партии, то с тем большим аппетитом он принялся позднее сам забирать это.

В том, что бывшие ведущие кохтла-ярвеские фигуры оказались отодвинуты в сторону, была велика и роль Диева. На данный момент он является председателем социальной комиссии горсобрания и председателем совета принадлежащего городу мунципального предприятия "OSK Grupp". Хотя в начале августа центристы исключили его из партии, утром в понедельник на этой неделе он справился с таким контртрюком, что создал новую фракцию и взял для нее название Центристской партии.