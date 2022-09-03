33-летний Антон Диев как-то незаметно стал одним из самых весомых деятелей на верхушке кохтла-ярвеской власти.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Антон Диев
Если сразу после выборов Диев, уже смолоду вошедший в местную мунципальную политику, не получил всего того, что ему предположительно обещали местные руководители Центристской партии, то с тем большим аппетитом он принялся позднее сам забирать это.
В том, что бывшие ведущие кохтла-ярвеские фигуры оказались отодвинуты в сторону, была велика и роль Диева. На данный момент он является председателем социальной комиссии горсобрания и председателем совета принадлежащего городу мунципального предприятия "OSK Grupp". Хотя в начале августа центристы исключили его из партии, утром в понедельник на этой неделе он справился с таким контртрюком, что создал новую фракцию и взял для нее название Центристской партии.
В четверг совет Ида-Вируской центральной больницы выбрал его как представителя города Кохтла-Ярве председателем совета одной из крупнейших больниц Эстонии. Ошибались те, кто начал в ответ на это заявлять, что Диев не имеет никакого отношения к медицине. Чуть меньше десяти лет назад он руководил Ида-Вируским отделением Союза сексуального здоровья. У коммунального бизнесмена Осипенко он занимался как пропагандой, так и проектами, связанными с мусором. Голоса на выборах он тоже собрать сумел. Хотя как он это делает - загадка.