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Самую ремонтируемую главную улицу Йыхви снова ремонтируют

Эрик Калда
, журналист
Самую ремонтируемую главную улицу Йыхви снова ремонтируют
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На сегодняшний день асфальт на улице Яама частично снят, и к началу ноября она должна получить новое двухслойное асфальтовое покрытие.
На сегодняшний день асфальт на улице Яама частично снят, и к началу ноября она должна получить новое двухслойное асфальтовое покрытие. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Йыхвиская улица Яама, которая неоднократно ремонтировалась на протяжении многих лет, снова будет капитально реновирована.

В этом году в ходе реновации часть улицы между улицами Раквере и Вески получит новое двухслойное асфальтовое покрытие и основание из щебня, что обойдется в 401 тысячу евро. Участок со стороны железнодорожного вокзала будет отремонтирован в следующем году. Всего на ремонт улицы Яама государство выделило Йыхви 630 тысяч евро, к которым волость добавит 180 тысяч евро в качестве собственного участия.

Наконец проблема решится?

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