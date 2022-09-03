Самую ремонтируемую главную улицу Йыхви снова ремонтируют

В этом году в ходе реновации часть улицы между улицами Раквере и Вески получит новое двухслойное асфальтовое покрытие и основание из щебня, что обойдется в 401 тысячу евро. Участок со стороны железнодорожного вокзала будет отремонтирован в следующем году. Всего на ремонт улицы Яама государство выделило Йыхви 630 тысяч евро, к которым волость добавит 180 тысяч евро в качестве собственного участия.