Тармо Пост: Директор школы должен стать частью местной общины

- Как прошли эти почти два месяца, то есть время между получением известия о том, что вас выбрали директором Ярвеской школы Кохтла-Ярве, и началом работы?

- Летом, конечно, отдыхал. Уже 13 лет в начале августа я организую велопоход для руководителей школ. На этот раз мы открывали Рапламаа. После этого похода мысли все же обратились к работе. Сейчас сложное время. С одной стороны, я думаю об Эльва, как бы там все хорошо передать новому человеку. И в то же время думаю о Кохтла-Ярве, хотя договор заключен только с 1 сентября.