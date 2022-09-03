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Тармо Пост: Директор школы должен стать частью местной общины

Эрик Гамзеев
, журналист
Тармо Пост: Директор школы должен стать частью местной общины
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1 сентября стал первым школьным днем и первым рабочим днем для Тармо Поста в должности директора Ярвеской школы города Кохтла-Ярве.
1 сентября стал первым школьным днем и первым рабочим днем для Тармо Поста в должности директора Ярвеской школы города Кохтла-Ярве. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Самое позитивное - это когда ученики с сияющими глазами говорят, что родная школа дала им много хорошего и полезного", - говорит Тармо Пост, который в понедельник на уходящей неделе еще был директором Эльваской гимназии, затем два дня был безработным, а в четверг уже как директор Ярвеской школы Кохтла-Ярве вручал буквари первоклассникам.

- Как прошли эти почти два месяца, то есть время между получением известия о том, что вас выбрали директором Ярвеской школы Кохтла-Ярве, и началом работы?

- Летом, конечно, отдыхал. Уже 13 лет в начале августа я организую велопоход для руководителей школ. На этот раз мы открывали Рапламаа. После этого похода мысли все же обратились к работе. Сейчас сложное время. С одной стороны, я думаю об Эльва, как бы там все хорошо передать новому человеку. И в то же время думаю о Кохтла-Ярве, хотя договор заключен только с 1 сентября.

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