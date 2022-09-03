"Самое позитивное - это когда ученики с сияющими глазами говорят, что родная школа дала им много хорошего и полезного", - говорит Тармо Пост, который в понедельник на уходящей неделе еще был директором Эльваской гимназии, затем два дня был безработным, а в четверг уже как директор Ярвеской школы Кохтла-Ярве вручал буквари первоклассникам.
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Тармо Пост: Директор школы должен стать частью местной общины
Тармо Пост: Директор школы должен стать частью местной общины
- Как прошли эти почти два месяца, то есть время между получением известия о том, что вас выбрали директором Ярвеской школы Кохтла-Ярве, и началом работы?
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