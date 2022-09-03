Сб, 3.09.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

В Кивиыли, Пюсси и Нарва-Йыэсуу осенью сильно подорожает отопление

Кюлли Крийс
, журналист
В Кивиыли, Пюсси и Нарва-Йыэсуу осенью сильно подорожает отопление
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
В Кивиыли придется этой зимой платить за тепло значительно больше.
В Кивиыли придется этой зимой платить за тепло значительно больше. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

"Kiviõli Keemiatööstus" повысит цену продаваемого фирме "Kiviõli Soojus" тепла, что может означать для потребителей повышение цены отопления примерно на 40%. Значительно больше станут платить за тепло также жители Пюсси и Нарва-Йыэсуу.

Сейчас "Kiviõli Keemiatööstus" продает тепло фирме "Kiviõli Soojus" по цене 31 евро за мегаватт-час, эта цена действует с 2016 года.

- Зеленый поворот стоит дорого, - признался руководитель " Kiviõli Keemiatööstus" Прийт Орумаа, что расходы на производство тепла и электроэнергии увеличивают растущие налоги на окружающую среду, а прежде всего - цена квоты на СО2. В росте цены свою роль играет прекращение прямого сжигания сланца и замена его газом.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх