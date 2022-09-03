"Kiviõli Keemiatööstus" повысит цену продаваемого фирме "Kiviõli Soojus" тепла, что может означать для потребителей повышение цены отопления примерно на 40%. Значительно больше станут платить за тепло также жители Пюсси и Нарва-Йыэсуу.
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В Кивиыли, Пюсси и Нарва-Йыэсуу осенью сильно подорожает отопление
В Кивиыли, Пюсси и Нарва-Йыэсуу осенью сильно подорожает отопление
Сейчас "Kiviõli Keemiatööstus" продает тепло фирме "Kiviõli Soojus" по цене 31 евро за мегаватт-час, эта цена действует с 2016 года.