В Кивиыли, Пюсси и Нарва-Йыэсуу осенью сильно подорожает отопление

Сейчас "Kiviõli Keemiatööstus" продает тепло фирме "Kiviõli Soojus" по цене 31 евро за мегаватт-час, эта цена действует с 2016 года.

- Зеленый поворот стоит дорого, - признался руководитель " Kiviõli Keemiatööstus" Прийт Орумаа, что расходы на производство тепла и электроэнергии увеличивают растущие налоги на окружающую среду, а прежде всего - цена квоты на СО2. В росте цены свою роль играет прекращение прямого сжигания сланца и замена его газом.