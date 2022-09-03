Работу шахты "Estonia" тормозит нехватка техники

На значительное увеличение объемов производства может потребоваться еще год, так как не хватает добывающей техники. Тендер для покупки ковшовых погрузчиков, бульдозеров, машин для анкерной крепи и прочей техники управляющий шахтой "Enefit Power" объявил сразу после Яанова дня, когда стало ясно, что при нынешнем энергокризисе спрос на сланец снова вырастет. Производители машин, которые тоже свернули производство в условиях зеленого поворота, обещают поставить их на шахту "Estonia" к весне следующего года, а часть - только через год.