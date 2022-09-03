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Работу шахты "Estonia" тормозит нехватка техники

Эрик Гамзеев
, журналист
Работу шахты "Estonia" тормозит нехватка техники
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Последние два с половиной года сланец добывали на шахте "Estonia" только в восточном крыле. Там расположена эффективная камерная лава, где работы ведутся сразу по 700-метровому фронту.
Последние два с половиной года сланец добывали на шахте "Estonia" только в восточном крыле. Там расположена эффективная камерная лава, где работы ведутся сразу по 700-метровому фронту. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На шахте "Estonia" на этой неделе началась добыча в западном крыле, закрытом два года назад из-за вызванного зеленым поворотом падения спроса.

На значительное увеличение объемов производства может потребоваться еще год, так как не хватает добывающей техники. Тендер для покупки ковшовых погрузчиков, бульдозеров, машин для анкерной крепи и прочей техники управляющий шахтой "Enefit Power" объявил сразу после Яанова дня, когда стало ясно, что при нынешнем энергокризисе спрос на сланец снова вырастет. Производители машин, которые тоже свернули производство в условиях зеленого поворота, обещают поставить их на шахту "Estonia" к весне следующего года, а часть - только через год.

Люди есть, машин нет

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