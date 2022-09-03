Дети весело расписывали стену Вахтраского центра творчества

Идея не случайна, по словам координатора Анастасии Гавриной, решили собрать в своих стенах эстоноязычных ребята 10-16-ти лет и их украинских сверстников, уехавших от войны. Главная цель этого лагеря - в общении и совместной деятельности помочь юным переселенцам скорее освоиться в Эстонии.

- Лучше всего объединяет совместное творчество, - сказала Анастасия. - Граффити - это то, что нравится детям, да и многим взрослым тоже: за три года арт-проекта "Rural Urban Art", который заглядывал в Ида-Вирумаа, многие дома и здания в Кохтла-Ярве и Йыхви преобразились. Вот мы и решили продолжить своими силами. Одна из лидеров "Rural Urban Art" тартуский художник Крислин Виркус согласилась помочь и стать наставником для юных граффитистов.