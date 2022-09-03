Дети и подростки получили уроки граффити, во время которых вместе превратили серую стену Вахтраского центра творчества в Кохтла-Ярве в забавный арт-объект. Пятидневный творческий лагерь в последние летние дни организовал для них Кохтла-Ярвеский центр культуры.
Для подписчиков
Дети весело расписывали стену Вахтраского центра творчества
Дети весело расписывали стену Вахтраского центра творчества
Идея не случайна, по словам координатора Анастасии Гавриной, решили собрать в своих стенах эстоноязычных ребята 10-16-ти лет и их украинских сверстников, уехавших от войны. Главная цель этого лагеря - в общении и совместной деятельности помочь юным переселенцам скорее освоиться в Эстонии.