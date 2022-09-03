ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Трудно уже сейчас

Все мы видим непрекращающиеся сумасшедшие скачки цен в продуктовых магазинах, некоторые товары широкого потребления стали дороже аж на 30-40 процентов. Вероятно, играет роль и жадность торговцев, поскольку общественность настроена на принятие повышения цен, а это дает возможность добавить к марже больше, чем это было бы оправданно, исходя из объективных обстоятельств.

Но, конечно же, в преддверии отопительного сезона многие опасаются связанных с этим затрат. Больше всего страдают домохозяйства, использующие газ, а также те, кто для отопления помещений и горячего водоснабжения использует электричество. В сегодняшнем "Северном побережье" можно прочитать, что во многих муниципалитетах Ида-Вирумаа цены на отопление растут. К счастью, во многих крупных городах нашего уезда для отопления помещений все еще используются остаточные продукты старой доброй сланцевой промышленности, и потребители там находятся в лучшем положении.

Правительство подготовило пакет мер поддержки жителей, которые призваны компенсировать потребителям газа около 50 процентов, потребителям электроэнергии более 20 процентов, а в случае централизованного теплоснабжения - 14 процентов. Безусловно, это важно, потому что опустошение карманов жителей, вызванное общим ростом цен, отразилось и на государственном бюджете в виде налога с оборота.