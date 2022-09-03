Старший врач детской хирургии доктор Александра Шилова утверждает, что правильное обезболивание у детей помогает избежать синдрома хронической боли в будущем.
ЗДОРОВЬЕ ⟩ Боль терпеть не надо
В раннем возрасте формируется восприятие того или иного процесса или явления, мировоззрение и ощущение окружающего мира. Одним таким явлением служит боль.
Человек не только чувствует боль, но и формирует отношение к ней. Наш мозг обладает способностью ее обрабатывать, то есть определять болевую интенсивность, находить видимые причины ее возникновения и принимать решения о необходимости ее устранения.
Однако все эти процессы подвластны человеку в достаточно зрелом возрасте, а наиболее восприимчивы к различным видам боли были и остаются дети, поэтому детское обезболивание, несомненно, требует более тонкого подхода, основывающегося на осознании того, что у ребенка еще не развита способность анализировать ощущения и восприятия, приходящие из окружающей среды.
Игровая среда творит чудеса
Несмотря на недостаточную способность ребенка анализировать характер боли, развитие нервной системы дает ему способность ощущать боль, что вызывает у него сильный стресс. Во время проведения многих лечебных процедур могут возникать небольшой дискомфорт и боль, уровень которых нужно свести к минимуму. Иными словами, главный вопрос заключается не в том, проводить эту процедуру или нет, а в том, как ее провести максимально комфортно для ребенка.
Допустим, если процедура подразумевает взятие материала на исследование, например, крови, то характер подобной процедуры часто вызывает у ребенка волнение, усиливающее дискомфорт. В зависимости от возраста, мы применяем разные способы снижения детского стресса во время процедуры: отвлекаем внимание с помощью игрушек, особенно тех, которые издают звуки или совершают движения - они сразу фокусируют интерес ребенка, отодвигая сосредоточенность на лечебной процедуре на второй план.
Ребенку постарше задаем вопросы о его интересах, планах, стремлениях, что позволяет начать дискуссию, во время которой ребенок может раскрыться медику и поделиться с ним своими увлечениями и достижениями. Это позволяет ему изменить отношение к процедуре и значительно снизить чувство боли, которую он может испытывать в этот момент.
Не менее важным аспектом в создании комфортной среды для проведения детских лечебных процедур является также особый дизайн медицинского кабинета, в котором находится ребенок. В нем должны быть в изобилии рисунки, мультяшные аппликации, цветные наклейки, с помощью которых создается игровая атмосфера, в которой ребенку намного комфортнее пребывать и не испытывать стресс, усиливающий боль.
В данный момент мы активно работаем над дизайном некоторых помещений, где проходят детские приемы.
Родители - главные герои детского мира
Если у родителей есть возможность присутствовать на детской процедуре, то следует обеими руками ухватиться за эту возможность. Именно родители - главные герои детского мира, играющие наиболее важную роль в формировании его восприятия мира и отношения ко многим вещам. Сидя во время процедуры на коленях у мамы или папы, ребенок автоматически становится спокойнее, он чувствует защищенность, у него уменьшается волнение и, соответственно, повышается болевой порог.
Когда визуальные и коммуникативные методы отвлечения и присутствие родителей недостаточно эффективны, применяем также и различные лекарства, позволяющие успокоить ребенка. Обычно справляемся и без них.
Боль терпеть не надо
Цель обезболивания - не только избавить от чувства боли, но и поспособствовать формированию так называемого болевого поведения.
Физической задачей обезболивания является, конечно же, минимизация чувства боли, испытываемого в моменте. Бок о бок с физической идет и психологическая задача - формирование дальнейшего болевого поведения. В его основе лежит принцип, гласящий о том, что боль нужно не терпеть, а снижать до уровня комфортного восприятия, вплоть до полного ее устранения.
Детское обезболивание позволяет избежать возникновения синдрома хронической боли в будущем. Хроническая боль может возникнуть после травмы или болезни, во время которой человек длительное время испытывал болевые ощущения.
Также ее зачастую испытывают люди, привыкшие с детства терпеть боль, которую сопровождало также и сильное чувство страха. На психосоматическом уровне подобные страхи могут провоцировать возникновение беспричинного чувства боли.
Хроническая боль может длиться от нескольких месяцев до многих лет. Чем меньше боли и страхов, связанных ней, будет испытывать человек в раннем возрасте, тем крепче будет его физическое здоровье и психическое здоровье в более зрелом возрасте, поэтому грамотно выполняемые лечебные процедуры совместно с правильным отношением родителей формируют здоровое болевое поведение у ребенка и предотвращают развитие хронической боли в будущем.
Доктор Александра Шилова
- общий хирург
- заканчивает резидентуру по детской хирургии
- специалист по клиническому питанию
- обладатель европейского диплома в области лечения болей