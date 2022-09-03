ЗДОРОВЬЕ ⟩ Боль терпеть не надо

В раннем возрасте формируется восприятие того или иного процесса или явления, мировоззрение и ощущение окружающего мира. Одним таким явлением служит боль.

Человек не только чувствует боль, но и формирует отношение к ней. Наш мозг обладает способностью ее обрабатывать, то есть определять болевую интенсивность, находить видимые причины ее возникновения и принимать решения о необходимости ее устранения.

Однако все эти процессы подвластны человеку в достаточно зрелом возрасте, а наиболее восприимчивы к различным видам боли были и остаются дети, поэтому детское обезболивание, несомненно, требует более тонкого подхода, основывающегося на осознании того, что у ребенка еще не развита способность анализировать ощущения и восприятия, приходящие из окружающей среды.

Игровая среда творит чудеса

Несмотря на недостаточную способность ребенка анализировать характер боли, развитие нервной системы дает ему способность ощущать боль, что вызывает у него сильный стресс. Во время проведения многих лечебных процедур могут возникать небольшой дискомфорт и боль, уровень которых нужно свести к минимуму. Иными словами, главный вопрос заключается не в том, проводить эту процедуру или нет, а в том, как ее провести максимально комфортно для ребенка.