ПАРЛАМЕНТ ⟩ Кая Каллас: повышения налогов в планах нет

У инфляции есть и другие причины. Большая вера наших людей в биржу означала, что рост цен на энергоносители намного быстрее привел к инфляции. Это не значит, что она не доберется до Финляндии или других, кто не так сильно доверял бирже. Например, в Финляндии 90% заключенных договоров - с фиксированной ценой, а это значит, что когда эти зафиксированные цены перестанут действовать, то инфляция туда тоже доберется и, как известно, повлияет на все другое.

Что касается выживания и инфляции в общем, то есть два инструмента, чтобы справиться с инфляцией: повышение интрессов и урезание бюджета. Но в ситуации, когда у нас экономический спад совпадает с высокой инфляцией, мы не можем напрямую урезать бюджет. Процентные ставки - это вотчина центробанков, и они их повысили. Я читала где-то, что вы предложили выйти из еврозоны. Я должна сказать, что, например, Венгрия сейчас в очень сложном положении, и те государства, что не входят в еврозону, очень озабочены сейчас тем, чтобы у них была какая-то гарантия, чтобы валюта не пошла, так сказать, вразнос.