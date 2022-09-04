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Йыхви ждет от государства дополнительные деньги на строительство футбольного холла

Эрик Гамзеев
, журналист
Йыхви ждет от государства дополнительные деньги на строительство футбольного холла
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Появится в Йыхви такой футбольный холл или нет, пока не ясно.
Появится в Йыхви такой футбольный холл или нет, пока не ясно. Фото: Eesti Jalgpalli Liit

Йыхвиское волостное управление обратилось в Министерство культуры, желая получить дополнительные деньги для строительства футбольного холла.

В ходе тендера на строительство футбольного холла поступило только одно предложение, которое совместно сделали "Dreibau" и "Arens Ehitustööd", построившие футбольный холл в Вильянди.

Помощник старейшины Йыхвиской волости Арво Аллер не назвал сумму ценового предложения, но отметил, что она значительно превышает предполагаемые 2,8 миллиона евро вместе с НСО.

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