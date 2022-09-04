Йыхвиское волостное управление обратилось в Министерство культуры, желая получить дополнительные деньги для строительства футбольного холла.
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Йыхви ждет от государства дополнительные деньги на строительство футбольного холла
Йыхви ждет от государства дополнительные деньги на строительство футбольного холла
В ходе тендера на строительство футбольного холла поступило только одно предложение, которое совместно сделали "Dreibau" и "Arens Ehitustööd", построившие футбольный холл в Вильянди.