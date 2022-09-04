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ПРОТИВ ВОЛИ ⟩ Люганузеская волость хочет перевести майдласких пожилых в молодежный центр

Кюлли Крийс
, журналист
Люганузеская волость хочет перевести майдласких пожилых в молодежный центр
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В Майдласком дневном центре пожилых бабушки, среди прочего, вместе готовят; например, в эту среду варили борщ.
В Майдласком дневном центре пожилых бабушки, среди прочего, вместе готовят; например, в эту среду варили борщ. Фото: Erakogu

Люганузеское волостное управление строит планы перевода Майдлаского дневного центра пожилых людей - против их воли - в лучшие помещения.

Во вторник дневной центр местных пожилых людей, действующий в доме управляющего мызы Майдла, посетил помощник люганузеского волостного старейшины Макс Каур, сказавший, что это здание пойдет на ремонт, поэтому пожилым людям следует временно перебраться в расположенный по соседству молодежный центр.

Дом управляющего действительно находится не в лучшем состоянии, крыша протекает во время дождя. К счастью, не над теми тремя помещениями, где расположились пожилые, так что их занятиям это не мешает. Женщины дневного центра сами украсили свои помещения, купили карнизы и сшили занавески. Обстановку - диваны, столы, стулья, плиту и холодильник - перевезли в декабре прошлого года из прежнего центра в Савала, из старого Майдлаского волостного дома, расходы на отопление которого слишком выросли. Этим переездом женщины дневного центра остались довольны, ведь получили помещения более просторные.

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