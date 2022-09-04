Люганузеское волостное управление строит планы перевода Майдлаского дневного центра пожилых людей - против их воли - в лучшие помещения.
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ПРОТИВ ВОЛИ ⟩ Люганузеская волость хочет перевести майдласких пожилых в молодежный центр
Люганузеская волость хочет перевести майдласких пожилых в молодежный центр
Во вторник дневной центр местных пожилых людей, действующий в доме управляющего мызы Майдла, посетил помощник люганузеского волостного старейшины Макс Каур, сказавший, что это здание пойдет на ремонт, поэтому пожилым людям следует временно перебраться в расположенный по соседству молодежный центр.