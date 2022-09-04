ПРОТИВ ВОЛИ ⟩ Люганузеская волость хочет перевести майдласких пожилых в молодежный центр

Дом управляющего действительно находится не в лучшем состоянии, крыша протекает во время дождя. К счастью, не над теми тремя помещениями, где расположились пожилые, так что их занятиям это не мешает. Женщины дневного центра сами украсили свои помещения, купили карнизы и сшили занавески. Обстановку - диваны, столы, стулья, плиту и холодильник - перевезли в декабре прошлого года из прежнего центра в Савала, из старого Майдлаского волостного дома, расходы на отопление которого слишком выросли. Этим переездом женщины дневного центра остались довольны, ведь получили помещения более просторные.