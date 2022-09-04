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Находящуюся в сособственности землю бывшего куртнаского пионерлагеря разделят на участки

Кюлли Крийс
, журналист
Находящуюся в сособственности землю бывшего куртнаского пионерлагеря разделят на участки
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Совладельцы долго и с нетерпением ждали появления точных границ своих земельным участков, чтобы начать действовать там в качестве единоличных владельцев.
Совладельцы долго и с нетерпением ждали появления точных границ своих земельным участков, чтобы начать действовать там в качестве единоличных владельцев. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Алутагузеское волостное собрание со второй попытки ввело в действие детальную планировку расположенной в деревне Консу земельной единицы "Laagri", что позволит прежним сособственникам отметить границу своих земельных участков.

В мае Алутагузеское волостное собрание отменило свое апрельское решение, по которому в введенной в действие детальной планировке размер одного из участков отличался от ранее договоренного.

Виновником путаницы стал составитель планировки, который самовольно, не оповестив волостное управление и владельца участка, по желанию только владельцы земельной единицы "Laagri" уменьшил размеры одного из участков.

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