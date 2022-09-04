Алутагузеское волостное собрание со второй попытки ввело в действие детальную планировку расположенной в деревне Консу земельной единицы "Laagri", что позволит прежним сособственникам отметить границу своих земельных участков.
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Находящуюся в сособственности землю бывшего куртнаского пионерлагеря разделят на участки
Находящуюся в сособственности землю бывшего куртнаского пионерлагеря разделят на участки
В мае Алутагузеское волостное собрание отменило свое апрельское решение, по которому в введенной в действие детальной планировке размер одного из участков отличался от ранее договоренного.