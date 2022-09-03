Граничащие с Россией страны ищут возможности введения запрета на въезд туристов из РФ

"Нормативно-правовая база для этого есть. У нас есть два варианта введения ограничения - государственная санкция, которая устанавливается постановлением правительства, или ограничение на пересечение государственной границы, для чего требуется распоряжение правительства", - сказал ERR пресс-секретарь Министерства внутренних дел Вейко Песур. "В настоящее время граничащие с РФ страны сотрудничают для достижения совместного решения", - добавил он.

По словам Песура, ожидается, что консенсус будет достигнут в ближайшие дни.

"Если страны договорятся об общем подходе, то министр внутренних дел внесет предложение в правительство для принятия решения", - пояснил он дальнейший ход процесса.

Эстония и другие страны Балтии, а также Финляндия и Польша хотят ограничить туристические поездки граждан России в Евросоюз, так как считают, что граждане страны, которая безосновательно напала на Украину, не имеют морального права ездить отдыхать в Европу в то время, когда украинцы гибнут, защищая свою родину. Поскольку Европейский Союз после начала войны приостановил гражданские рейсы в Россию, граждане РФ пользуются наземным транспортом, чтобы попасть в Европу, и въезжают в шенгенскую визовую зону через соседние страны.