Раймонд Кальюлайд: риторика Стальнухина угрожает безопасности Эстонии

«Крайне прискорбно, что такое заявление сделал член Рийгикогу. Это риторика, которая угрожает безопасности Эстонии», – говорит Раймонд Кальюлайд.

Кальюлайд отметил, что Российская Федерация в основном оправдывала свою агрессию против Украины необходимостью «денацификации» Украины.

«В пропаганде Российской Федерации основной нарратив в том, что правительство Украины нацистское, там у власти фашисты и те, кто оправдывает фашизм. Конечно, эти обвинения в адрес Украины совершенно беспочвенны. На основе этой абсолютно выдуманной идеологии в Украине каждый день убивают украинских мужчин, женщин и детей, совершаются чудовищные военные преступления», – подчеркнул Кальюлайд.

«Теперь влиятельный политик фракции Центристской партии Стальнухин сделал аналогичное заявление об Эстонии. Это не просто слова. Это можно интерпретировать как призыв к агрессии против Эстонии. В будущем Россия может указать на заявление Стальнухина и сказать: даже депутаты вашего собственного парламента признают, что Эстония – нацистская страна, которая оправдывает фашизм, поэтому надо что-то делать», – подчеркнул председатель комиссии по гособороне.