МНЕНИЕ ⟩ Хватит говорить о «русофобии», надо рвать связи с российским государством и строить местную русскую идентичность

В этом глумлении и расчеловечивании соседей России участвует не только озверевшая телепропаганда, но и те, кто, подобно Михаилу Стальнухину, например, огульно называют правительство Эстонии фашистами. И это в то время, когда российские солдаты прямо сейчас, снова оккупируют украинские города точно так же, как когда-то это делали гитлеровцы. В отношениях с Россией всегда не доставало человечности, но с началом большой войны даже видимость нормальности стала невозможной.

И тогда, наконец, случилась «русофобия» на государственном уровне, страхи о которой нагнетались все последние 30 лет. После полномасштабного вторжения России в Украину Эстония и союзники приняли ряд мер, чтобы обезопасить себя от возможной российской агрессии, будь то русские танки или русские агенты влияния, замаскированные под певцов и танцоров. В целях безопасности и просто гигиены мы запретили въезд ряду прислужников тирана Путина, равно как и его придворным шутам и скоморохам, устремившимся в Европу на гастроли.

Открытая поддержка русской войны стала приносить людям неприятности в обществе, вплоть до расследования полицией самых оголтелых призывов Путину ввести войска или «шлепнуть» кого-нибудь. Впервые за 30 лет Эстония и страны Запада решили, что дальше так продолжаться не может, и вправе ли кто-то нас за это осудить?

Что делать?

Как русскоговорящий гражданин Эстонии, считаю полезным в сложившейся ситуации:

Признать обоснованность борьбы с российским культурным и политическим влиянием и не искать в этом происки абстрактных «русофобов».

Разорвать любые связи с российским государством и развивать вместо этого независимую от Москвы местную русскоязычную идентичность и культуру.

Словом и делом помогать Украине, подвергшейся невообразимо варварскому нападению, до победы над Россией.