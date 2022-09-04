Вышло новое мобильное приложение для улучшения произношения эстонской речи

Примерам произношения предшествуют несколько минутных обучающих видеороликов о произношении каждого гласного и согласного звука по отдельности. Приложение также создает возможность для развития лингвистических исследований, отметил младший научный сотрудник в области эстонской и финно-угорской лингвистики Антон Мальми.

"Наша цель – изучить, как люди говорят, какие их основные ошибки в произношении. При согласии пользователя мы сможем собрать голосовые записи, которые люди делают во время упражнений, и затем использовать их в научной работе", – пояснил Мальми радионовостям ERR.

По его словам, подобных предложений не хватает, поскольку на школьных уроках, а также на других языковых занятиях и в приложениях основное внимание уделяется лексике и грамматике.

"Мы рассматриваем свое приложение как дополнительное пособие для учителей. Мы представили учебные видео учителям, и они использовали их на своих уроках. Теперь они смогут проводить для учеников короткие тренировки", – добавил Мальми.

В этом учебном году в Тартуской школе им. Александра Пушкина около 30% учеников, или 180 детей, украинского происхождения. По словам директора школы Алины Бразиулене, языковое приложение станет хорошим помощником, которое поможет детям влиться в эстоноязычную среду.

"Это приложение полезно для украинцев, так как им тяжело дается произношение на эстонском языке. Оно также подходит местным, которые заинтересованы в том, чтобы знать язык еще лучше или чувствовать себя лучше, говоря на эстонском языке, если у них есть акцент", – сказала директор.