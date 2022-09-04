Кая Каллас: продолжим работать над изоляцией России и укреплением санкций

"Я с начала войны призывала ограничить доходы России от продажи энергоносителей, поскольку за счет этого Кремль поддерживает свою военную промышленность", – заявила премьер-министр Кая Каллас на прошедшей в Берлине церемонии по случаю вручения международной премии Фонда Хайека.

В Берлине Каллас встретилась со своими латвийским и литовским коллегами Кришьянисом Кариньшем и Ингридой Шимоните. Участники встречи отметили, что Путин надеется, что Запад первым потеряет терпение и будет готов пойти на уступки. "Мы не позволим этому случиться. Пока Украина не оттеснит Россию со своей территории, свободный мир должен продолжать изолировать Россию и усиливать санкции", – сказала Каллас.

По ее словам, она с начала войны призывала ограничить доходы России от продажи энергоносителей, за счет которой Кремль поддерживает свою военную промышленность: "Решение "Большой семерки" ввести ценовой лимит на российскую нефть – очень важный шаг, он сократит возможности России использовать энергооружие против нас и усилит влияние санкций ЕС. Чем больше стран присоединится к соглашению о ценовом лимите, тем эффективнее оно будет".

Она считает, что ЕС следует быстро перейти к вопросу о следующем, более мощном пакете санкций, а поток туристов из России должен существенно сократиться.