Шеф-повар со звездой Мишлен хочет открыть ресторан в развалинах собора на Тоомемяги

Руководитель отдела развития предпринимательства Тартуской мэрии Кайли Ояметс воодушевлена идеей и не скрывает, что нечто подобное как раз и нужно Тарту. В 2024 году планируется пригласить в Тарту мэров ста городов, стремящихся к климатической нейтральности, но достойного места для ужина с соблюдением норм этикета в Тарту пока нет.