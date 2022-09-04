Обладатель звезды Мишлен, шеф-повар Тынис Сийгур и его бизнес-партнер Мартти Сийманн хотели бы к следующей осени, то есть незадолго до получения Тарту титула культурной столицы Европы, открыть в Тарту уникальный ресторан, в котором работали бы лучшие повара и официанты Эстонии, пишет rus.err.ee.
Шеф-повар со звездой Мишлен хочет открыть ресторан в развалинах собора на Тоомемяги
Шеф-повар со звездой Мишлен хочет открыть ресторан в развалинах собора на Тоомемяги
Для этих целей Сийгур и Сийманн планируют построить стеклянный павильон в развалинах Домского собора, пишет Tartu Postimees.
Руководитель отдела развития предпринимательства Тартуской мэрии Кайли Ояметс воодушевлена идеей и не скрывает, что нечто подобное как раз и нужно Тарту. В 2024 году планируется пригласить в Тарту мэров ста городов, стремящихся к климатической нейтральности, но достойного места для ужина с соблюдением норм этикета в Тарту пока нет.
К началу октября предприниматели намерены достичь предварительной договоренности с Тартуским университетом, которое владеет Домским собором. Проектировочные условия могут быть получены к ноябрю, а строительство может быть завершено в сентябре следующего года.