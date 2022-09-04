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Учителя просят государство обеспечить украинским детям обучение на родном языке

Северное побережье
Учителя просят государство обеспечить украинским детям обучение на родном языке
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Флаг Украины.
Флаг Украины. Фото: Internet

Союз работников образования Вильяндимаа не согласен с решением министерства о распределении украинских детей по эстонским школам, поскольку те, кто временно бежали сюда от войны, хотят как можно скорее вернуться на родину, а не становиться эстонцами, пишет rus.postimees.ee.

По мнению педагогов, вместо этого государство должно объединить украинских детей и украинских учителей, бежавших в Эстонию, чтобы обеспечить лучшее образование для беженцев. «Среди военных беженцев есть люди с педагогическим образованием. Один математик с высшим образованием, например, печет пирожные в вильяндиской пекарне», – привели они яркий пример в совместном обращении.

На этой неделе Союз работников образования Вильяндимаа направил обращение в Министерство образования и науки, Рийгикогу, Союз работников образования Эстонии и руководство города Вильянди, в котором заявил, что учителя Эстонии не готовы работать с большим количеством украинских детей в ожидаемом объеме.

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