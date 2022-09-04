Учителя просят государство обеспечить украинским детям обучение на родном языке

По мнению педагогов, вместо этого государство должно объединить украинских детей и украинских учителей, бежавших в Эстонию, чтобы обеспечить лучшее образование для беженцев. «Среди военных беженцев есть люди с педагогическим образованием. Один математик с высшим образованием, например, печет пирожные в вильяндиской пекарне», – привели они яркий пример в совместном обращении.