Союз работников образования Вильяндимаа не согласен с решением министерства о распределении украинских детей по эстонским школам, поскольку те, кто временно бежали сюда от войны, хотят как можно скорее вернуться на родину, а не становиться эстонцами, пишет rus.postimees.ee.
Учителя просят государство обеспечить украинским детям обучение на родном языке
Учителя просят государство обеспечить украинским детям обучение на родном языке
По мнению педагогов, вместо этого государство должно объединить украинских детей и украинских учителей, бежавших в Эстонию, чтобы обеспечить лучшее образование для беженцев. «Среди военных беженцев есть люди с педагогическим образованием. Один математик с высшим образованием, например, печет пирожные в вильяндиской пекарне», – привели они яркий пример в совместном обращении.
На этой неделе Союз работников образования Вильяндимаа направил обращение в Министерство образования и науки, Рийгикогу, Союз работников образования Эстонии и руководство города Вильянди, в котором заявил, что учителя Эстонии не готовы работать с большим количеством украинских детей в ожидаемом объеме.
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