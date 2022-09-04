Изменения климата, войны и массовая миграция создают благоприятные условия для распространения новых и старых вирусных заболеваний. При этом, по словам специалистов, кризисов, схожих по масштабу с пандемией коронавируса, в Эстонии пока можно не бояться, пишет rus.err.ee.
Аркадий Попов: заранее бояться экзотических вирусов не стоит
С понедельника Ляэне-Таллиннская центральная больница сокращает число мест в ковидном отделении. На пике пандемии коронавируса другие инфекционные заболевания почти исчезли, теперь они возвращаются, передает "Актуальная камера".
"На сегодняшний день мы видим достаточно много гастроэнтеритов. Примерно 50% пациентов, которые находятся у нас на лечении в клинике инфекционных болезней, - это пациенты с ковидом и примерно 50% - с другими инфекциями, это и гастроэнтерит, у нас были пациенты и с оспой обезьян, это пациенты с подозрением на гепатит А", - перечислил глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.
Распространение оспы обезьян в мире, по словам Попова, снижается. В Эстонии было зафиксировано 10 случаев этого заболевания. Сообщения о новых вирусах появляются то и дело: очередная вспышка эболы в Африке, еще один вирус - лангья - в Китае.
Попов успокаивает: заранее бояться экзотических вирусов не стоит, к тому же в Эстонии быстро налаживают диагностику новых болезней.
"Мы никогда не можем быть на 100% уверены, какой следующий вирус появится. Но в данном случае наши действия мало отличаются от тех действий, которые до сих пор использовались в случае появления пандемии, мы должны быть готовы в отношении средств защиты, мы должны знать, какие протоколы гигиенические и инфекционного контроля мы используем в лечебных учреждениях, в общественных местах", - подчеркнул Попов.
В то же время, возвращаются, казалось бы, давно побежденные опасные болезни.
"Нам в Эстонии кажется, что мы, например, так хорошо привиты от гепатита, что мы уже перенесли срок вакцинации детей на более поздний, и это для нас не проблема. Но в то же время во многих регионах мира это проблема, и если происходит массовая миграция, то все эти болезни оказываются от нас на расстоянии одного перелета", - отметила семейный врач Пирет Роспу.
За последние месяцы были зафиксированы случаи заражения полиомиелитом в благополучных Нью-Йорке и Иерусалиме. Причина - рост числа людей, отказывающихся от вакцинации. По словам советника отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирины Донченко, в Эстонии это тоже серьезная проблема.
"Полиомиелита у нас давно не было, корь-краснуха - единичные случаи и связаны они, в первую очередь, с заболеванием невакцинированных людей. Все идет от охвата иммунизации в стране. Как только дает слабину охват иммунизации по какому-то заболеванию, тут же сразу возрастает риск и появления этих случаев. И вот статистика показывает, что процент отказников-родителей в отношении одного или другого заболевания составляет от 5,5 до 11% , то есть он достаточно большой", - сказала Донченко.