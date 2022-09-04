Аркадий Попов: заранее бояться экзотических вирусов не стоит

С понедельника Ляэне-Таллиннская центральная больница сокращает число мест в ковидном отделении. На пике пандемии коронавируса другие инфекционные заболевания почти исчезли, теперь они возвращаются, передает "Актуальная камера".

"На сегодняшний день мы видим достаточно много гастроэнтеритов. Примерно 50% пациентов, которые находятся у нас на лечении в клинике инфекционных болезней, - это пациенты с ковидом и примерно 50% - с другими инфекциями, это и гастроэнтерит, у нас были пациенты и с оспой обезьян, это пациенты с подозрением на гепатит А", - перечислил глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.

Распространение оспы обезьян в мире, по словам Попова, снижается. В Эстонии было зафиксировано 10 случаев этого заболевания. Сообщения о новых вирусах появляются то и дело: очередная вспышка эболы в Африке, еще один вирус - лангья - в Китае.

Попов успокаивает: заранее бояться экзотических вирусов не стоит, к тому же в Эстонии быстро налаживают диагностику новых болезней.

"Мы никогда не можем быть на 100% уверены, какой следующий вирус появится. Но в данном случае наши действия мало отличаются от тех действий, которые до сих пор использовались в случае появления пандемии, мы должны быть готовы в отношении средств защиты, мы должны знать, какие протоколы гигиенические и инфекционного контроля мы используем в лечебных учреждениях, в общественных местах", - подчеркнул Попов.