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В Кохтла-Ярве в аварии пострадал ребенок

Erik Kalda
, ajakirjanik
В Кохтла-Ярве в аварии пострадал ребенок
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Фото: Пеэтер Лиллевяли

В конце прошлой недели в Кохтла-Ярве произошла авария, в которой пострадал подросток.

2 сенября в 15:03 в городе Кохтла-Ярве, по адресу Ярвекюла теэ 87, произошло дорожно-транспортное происшествие, где автомобиль Opel Corsa-E, за рулем которого находилась 44-летняя женщина, пропустив пешехода, не заметила, как из за другой машины выезает электросамокат. Произошло столкновение, в результате которого 15-летний водитель самоката пострадал и был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу.

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