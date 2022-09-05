В Кохтла-Ярве в аварии пострадал ребенок

2 сенября в 15:03 в городе Кохтла-Ярве, по адресу Ярвекюла теэ 87, произошло дорожно-транспортное происшествие, где автомобиль Opel Corsa-E, за рулем которого находилась 44-летняя женщина, пропустив пешехода, не заметила, как из за другой машины выезает электросамокат. Произошло столкновение, в результате которого 15-летний водитель самоката пострадал и был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу.