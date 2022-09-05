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Стальнухин: мне не за что и ни перед кем извиняться

Erik Kalda
, ajakirjanik
Стальнухин: мне не за что и ни перед кем извиняться
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Михаил Стальнухин.
Михаил Стальнухин. Фото: Илья Смирнов

Депутат Нарвского горсобрания Михаил Стальнухин прокомментировал свои резонансные высказывания на русскоязычном YouTube-канале портала "Славия", заявив, что держал себя в узде, насколько мог, а извиняться не собирается.

"По поводу эмоциональности: поверьте, я держал себя в узде, насколько мог, и ровно так, как это делает сейчас большинство жителей Нарвы", – сказал Стальнухин Postimees.

"Мне не за что и ни перед кем извиняться. Я десятилетиями работал во имя единого гражданского общества и всегда называл его противников так, как они того заслуживают. Правительство Каллас в настоящее время представляет гораздо большую угрозу независимости Эстонии, чем скромный учитель эстонского языка из Нарвы", – пояснил он.

Напомним, Стальнухин заявил, что считает нацистами тех, кто сносит памятники советским солдатам.

"Я знаю только одну силу, которая мечтает снять все, что посвящено воинам-освободителям. Это фашисты, это откровенные нацисты, – сказал Стальнухин. – Независимо от того, кем они себя называют: демократы, либералы, реформисты, правые – как угодно. Для меня они теперь просто обычные рядовые фашисты. Они борются с теми, кто боролся против нацизма. И с тем, что мы живем в стране, где официальная идеология – это идеология поддержки нацистов – к этой мысли нам еще всем предстоит привыкнуть".

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