Стальнухин: мне не за что и ни перед кем извиняться

"По поводу эмоциональности: поверьте, я держал себя в узде, насколько мог, и ровно так, как это делает сейчас большинство жителей Нарвы", – сказал Стальнухин Postimees.

"Мне не за что и ни перед кем извиняться. Я десятилетиями работал во имя единого гражданского общества и всегда называл его противников так, как они того заслуживают. Правительство Каллас в настоящее время представляет гораздо большую угрозу независимости Эстонии, чем скромный учитель эстонского языка из Нарвы", – пояснил он.

Напомним, Стальнухин заявил, что считает нацистами тех, кто сносит памятники советским солдатам.