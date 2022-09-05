Переход на европейскую железнодорожную колею обошелся бы Эстонии в 8,7 млрд евро

В странах Балтии используется т.н. российская ширина железнодорожной колеи 1520 миллиметров. При этом единая ширина колеи, рекомендованная Европейской комиссией и используемая в большей части Европы, составляет 1435 миллиметров, пишет ERR.

Генеральный директор и председатель правления Eesti Raudtee Кайдо Зиммерманн в расчетах, направленных в Министерство экономики и коммуникаций, сообщил, что стоимость перестройки всей железнодорожной системы на европейскую колею обошлась бы Эстонии в 8,7 млрд евро. Из них затраты на инфраструктуру, т.е. переделку сети железных дорог, составили бы 7,5 млрд евро, а обновление всего подвижного состава - 1,2 млрд евро.

Зиммерманн объяснил, что в Эстонии нельзя перестроить железную дорогу на более узкую колею так, как это сделали в Испании, где на имеющиеся шпалы добавили третий рельс.

"Поскольку первоначальная ширина между рельсами железной дороги в Испании (1668 мм) была больше, чем в Эстонии, у нас не поместится третий рельс между двумя существующими рельсами. С четырьмя рельсами (как это было сделано на некоторых отрезках в Литве) можно использовать железную дорогу с двумя вариантами ширины, но только на неэлектрифицированных участках, поскольку номинальная высота контактной сети при разной ширине пути различна", - написал глава Eesti Raudtee.