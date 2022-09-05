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В Ивангороде на границе с Нарвой установили танк Т-34

Erik Kalda
, ajakirjanik
В Ивангороде на границе с Нарвой установили танк Т-34
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Демонтаж танка в Нарве.
Демонтаж танка в Нарве. Фото: Илья Смирнов

На прошлой неделе группа нарвских активистов заявила, что в Ивангороде, напротив Нарвы, будет установлен танк Т-34. Сегодня в группе «Русская Эстония» опубликован пост с фото и видео, на которых видно, что танк уже стоит у погранперехода на границе с Эстонией, пишет "Постимеэс".

«В понедельник, 5 сентября, легендарный Т-34 уже занял свое место на постаменте в Ивангороде перед погранпереходом, напротив музея Ивана Билибина. Будущий экспонат своим ходом добрался до постамента. Танк не просто на ходу, он участвовал в парадах на Красной Площади. Торжественное открытие памятника намечено на 11 сентября», – пишет автор публикации Марина Павленко.

16 августа в Нарве и Нарва-Йыэсуу были устранены или перемещены семь советских памятников, среди которых был и танк Т-34, доставленный в Нарву советскими властями 9 мая 1970 года.

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