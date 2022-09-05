2 сентября в полицию поступило сообщение о том, что из экскаватора, припаркованного в поселке Люганузе, были украдены светодиодный светильник, радиопередатчик, оригинальный ключ, охлаждающая жидкость и дизельное топливо. Точные обстоятельства происшествия, в том числе размер ущерба, полиция выяснит в рамках уголовного производства.
Дорогое топливо активизирует в Ида-Вирумаа воров
Дорогое топливо активизирует в Ида-Вирумаа воров
Полиции сообщили, что в период с 3 по 4 сентября в автомобиле, припаркованном на улице Виру в Кивиыли, была взломана крышка топливного бака и украдено 70 литров дизельного топлива. Общий ущерб составляет 230 евро.
В этот же период в деревне Котинука Йыхвиской волости была взломана дверь лесозаготовительной машины и украдены связка ключей, инструменты, а из топливного бака дизельное топливо. Точные обстоятельства происшествия, в том числе размер ущерба, полиция выяснит в рамках уголовного производства.
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