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Дорогое топливо активизирует в Ида-Вирумаа воров

Erik Kalda
, ajakirjanik
Дорогое топливо активизирует в Ида-Вирумаа воров
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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

2 сентября в полицию поступило сообщение о том, что из экскаватора, припаркованного в поселке Люганузе, были украдены светодиодный светильник, радиопередатчик, оригинальный ключ, охлаждающая жидкость и дизельное топливо. Точные обстоятельства происшествия, в том числе размер ущерба, полиция выяснит в рамках уголовного производства.

Полиции сообщили, что в период с 3 по 4 сентября в автомобиле, припаркованном на улице Виру в Кивиыли, была взломана крышка топливного бака и украдено 70 литров дизельного топлива. Общий ущерб составляет 230 евро.

В этот же период в деревне Котинука Йыхвиской волости была взломана дверь лесозаготовительной машины и украдены связка ключей, инструменты, а из топливного бака дизельное топливо. Точные обстоятельства происшествия, в том числе размер ущерба, полиция выяснит в рамках уголовного производства.

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