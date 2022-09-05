Дорогое топливо активизирует в Ида-Вирумаа воров

2 сентября в полицию поступило сообщение о том, что из экскаватора, припаркованного в поселке Люганузе, были украдены светодиодный светильник, радиопередатчик, оригинальный ключ, охлаждающая жидкость и дизельное топливо. Точные обстоятельства происшествия, в том числе размер ущерба, полиция выяснит в рамках уголовного производства.