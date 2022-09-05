Ларченко: Стальнухин поддерживает стереотипы о жителях Нарвы

«Мне жаль, что такие личности, как Стальнухин и прочие приспешники, имели и до сих пор имеют значительное негативное влияние на развитие моего родного города. Вдвойне жаль, что тот нарратив и стереотипы о жителях города, с которыми мы сейчас боремся, поддерживается именно местными центристами», – заявил в комментарии для Rus.Postimees Денис Ларченко.

Депутат Нарвского городского собрания подчеркнул, что теперь центристы должны решительно отреагировать на подобное высказывание и исключить Михаила Стальнухина из партии. «Неадекватное высказывание Стальнухина о том, что наше правительство – фашисты, является очередным плевком Нарвы в сторону Таллинна. Я искренне надеюсь, что Центристская партия сделает работу над ошибками и подчистит свои ряды», – подытожил он.