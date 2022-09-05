Eesti Gaas примет решение о возможной рекордной цене во второй половине сентября

Хотя "Северный поток-1" должен был, согласно первоначальному заявлению "Газпрома", быть в течение трех дней закрыт на техническое обслуживание, в субботу, когда поставки газа должны были восстановиться, российская компания заявила, что все же это невозможно сделать из-за утечки. В понедельник утром биржевая цена на газ выросла более чем на 20% и составила 258 евро за мегаватт-час.

Россия объявила, что поставки газа по "Северному потоку-1" не возобновятся до тех пор, пока не будут сняты санкции.

Маргус Каазик сообщил ERR, что, поскольку цена на газ для октябрьских сделок в августе достигла почти 350 евро за мегаватт-час, утром в понедельник цена на бирже была скорее положительной.

"Поскольку рынок очень нестабилен, трудно предсказать, в каком направлении будет двигаться цена в ближайшие дни и недели. Мы будем следить за ситуацией и во второй половине месяца примем решение по октябрьской цене для домашних потребителей – останутся ли заявленные 4,1 евро за кубометр, что является самой низкой ценой среди крупных продавцов газа в октябре, или будет возможность снизить повышение цены", – сказал он.