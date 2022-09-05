Председатель комиссии Нарвского горсобрания по историческому наследию Алексей Евграфов выразил надежду, что после запланированной на вторник встречи в доме Стенбока с премьер-министром Каей Каллас (Партия реформ) возникнет диалог и что члены комиссии будут услышаны. Независимо от результатов встречи нарвские депутаты планируют подать в суд на государство.
Алексей Евграфов перед встречей с Каей Каллас: депутаты намерены судится с правительством
"Надеюсь, что эта встреча будет отличаться от той, когда премьер-министр посетила Нарву. В Нарве был монолог премьер-министра, она не пыталась с нами договориться. Надеюсь, что завтра нас выслушают. Попробуем услышать друг друга и понять, о чем мы говорим", - сказал Алексей Евграфов в интервью ERR.
По словам Евграфова, он не ожидает, что правительство по итогам встречи вернет танк "Т-34" из Военного музея Виймси в Нарву.
"Если правительство приняло решение убрать танк, было бы глупо ожидать, что оно немедленно вернет танк", - сказал он.
Евграфов сообщил, что на встречу с Каей Каллас отправятся 17 депутатов Нарвского горсобрания.
Правительство хочет обсудить дальнейшие планы
Советник правительства по СМИ Евгения Вяря сообщила ERR, что целями встречи Каллас с представителями Нарвского горсобрания является обмен информацией и сотрудничество между государством и местным самоуправлением.
Евграфов сказал, что депутаты горсобрания все еще планируют обратиться в суд, чтобы выяснить, были ли действия правительства по переносу танка и демонтажу других памятников законными.
"Если бы суд был на нашей стороне, мы могли бы уже продолжать говорить о том, что танк можно вернуть в Нарву, но уже как музейный экспонат, а не как памятник на старое место. И тогда бы получилось восстановить разрушенные памятники", - сказал Евграфов.