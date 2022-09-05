Алексей Евграфов перед встречей с Каей Каллас: депутаты намерены судится с правительством

"Надеюсь, что эта встреча будет отличаться от той, когда премьер-министр посетила Нарву. В Нарве был монолог премьер-министра, она не пыталась с нами договориться. Надеюсь, что завтра нас выслушают. Попробуем услышать друг друга и понять, о чем мы говорим", - сказал Алексей Евграфов в интервью ERR.

По словам Евграфова, он не ожидает, что правительство по итогам встречи вернет танк "Т-34" из Военного музея Виймси в Нарву.

"Если правительство приняло решение убрать танк, было бы глупо ожидать, что оно немедленно вернет танк", - сказал он.

Евграфов сообщил, что на встречу с Каей Каллас отправятся 17 депутатов Нарвского горсобрания.

Правительство хочет обсудить дальнейшие планы

Советник правительства по СМИ Евгения Вяря сообщила ERR, что целями встречи Каллас с представителями Нарвского горсобрания является обмен информацией и сотрудничество между государством и местным самоуправлением.

Евграфов сказал, что депутаты горсобрания все еще планируют обратиться в суд, чтобы выяснить, были ли действия правительства по переносу танка и демонтажу других памятников законными.