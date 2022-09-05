Стальнухина могут во вторник исключить из Центристской партии

Член фракции Центристской партии Рийгикогу и Нарвского горсобрания Стальнухин заявил в русскоязычном видео, размещенном в социальных сетях, что считает нацистами тех, кто сносит памятники советским солдатам. "Я знаю только одну силу, которая мечтает снять все, что посвящено воинам-освободителям, - это фашисты, это откровенные нацисты, - сказал Стальнухин. - И независимо от того, кем они себя называют: демократы, либералы, реформисты, правые - как угодно. Для меня они теперь просто обычные, рядовые фашисты. Они борются с теми, кто боролся против нацизма. И с тем, что мы живем в стране, где официальная идеология - это идеология поддержки нацистов, - к этой мысли нам еще всем предстоит привыкнуть", - сказал Стальнухин.