Анвар Самост: Есть ли у "Правых" надежда?

Политической партии, созданной всего за полгода до выборов, предстоит большая работа. Даже если это партия, в которую входит большое количество людей с политическим опытом, ей придется за короткое время приложить огромные усилия, и на сегодняшний день решена только первая из поставленных задач - набрать 500 членов.

С чисто технической точки зрения, чтобы открыть реальную возможность пройти в Рийгикогу, необходимо выставить кандидатов во всех 12 избирательных округах, это доказано опытом нескольких небольших политических партий. Кроме того, для придания партийной марке авторитета и обеспечения человеческого взаимодействия необходимо в регионах найти первые номера, которые хоть немного известны в конкретном уголке Эстонии, а желательно во всей Эстонии. В общем нужно почти 100 человек, известных кандидатов может быть не менее десяти.

Это кажется простой задачей, но на самом деле это не так. Например, Свободной партии Эстонии в 2015 году с трудом удалось найти кандидатов, необходимых для преодоления пятипроцентного барьера, а партии "Эстония 200" в 2019 году и вовсе не удалось.

Результаты предыдущих выборов в Эстонии показывают, что те, кто предлагает альтернативу нынешнему партийному ландшафту, могут рассчитывать только на репутацию новичка или носителя протестного духа, где недовольная часть избирателей может спроецировать свои ожидания. Такая позиция должна быть целенаправленно выстроена или реализована за счет природного дара. Ключевым вопросом здесь является убедительность альтернативы.