До выборов в Рийгикогу осталось шесть месяцев. В дополнение к пяти политическим партиям, сейчас представленным в Рийгикогу - Партии реформ, Центристской партии, EKRE, "Отечеству" и СДП, - шанс войти в новый состав эстонского парламента есть еще у партии "Эстония 200". А есть ли он у недавно ставших партией "Правых"?
Анвар Самост: Есть ли у "Правых" надежда?
Политической партии, созданной всего за полгода до выборов, предстоит большая работа. Даже если это партия, в которую входит большое количество людей с политическим опытом, ей придется за короткое время приложить огромные усилия, и на сегодняшний день решена только первая из поставленных задач - набрать 500 членов.
С чисто технической точки зрения, чтобы открыть реальную возможность пройти в Рийгикогу, необходимо выставить кандидатов во всех 12 избирательных округах, это доказано опытом нескольких небольших политических партий. Кроме того, для придания партийной марке авторитета и обеспечения человеческого взаимодействия необходимо в регионах найти первые номера, которые хоть немного известны в конкретном уголке Эстонии, а желательно во всей Эстонии. В общем нужно почти 100 человек, известных кандидатов может быть не менее десяти.
Это кажется простой задачей, но на самом деле это не так. Например, Свободной партии Эстонии в 2015 году с трудом удалось найти кандидатов, необходимых для преодоления пятипроцентного барьера, а партии "Эстония 200" в 2019 году и вовсе не удалось.
Результаты предыдущих выборов в Эстонии показывают, что те, кто предлагает альтернативу нынешнему партийному ландшафту, могут рассчитывать только на репутацию новичка или носителя протестного духа, где недовольная часть избирателей может спроецировать свои ожидания. Такая позиция должна быть целенаправленно выстроена или реализована за счет природного дара. Ключевым вопросом здесь является убедительность альтернативы.
Но идеи и действия "Правых" пока не выглядят сколько-нибудь убедительными. Слишком уж почерк тяготеет к рутине профессиональных маркетологов, слишком сдержанны, слишком далеки от действительно важных для людей тем.
В качестве примера можно привести интервью лидера партии Лавли Перлинг на "Vikerradio", когда журналист Мирко Оякиви спросил, как "Правые" действовали ли бы с целью ограничения распространения вируса во время коронакризиса - закрыли бы общество в большей или же меньшей степени? Перлинг ответила: "Мировоззрение очень важно для политической партии, потому что оно дает чувство уверенности. Чувство уверенности избирателям и чувство уверенности людям оно дает благодаря своей предсказуемости. И если мы говорим о кризисе или не кризисе, то именно в кризисе мировоззрение еще более важно. Оно и дает это чувство уверенности".
Осторожное топтание в ящике тезисов может быть разумным для партии, формирующей правительство, но новая партия не привлечет таким образом внимание избирателей.
"Результаты предыдущих выборов в Эстонии показывают, что те, кто предлагает альтернативу нынешнему партийному ландшафту, могут рассчитывать только на репутацию новичка или носителя протестного духа, где недовольная часть избирателей может спроецировать свои ожидания".
Анвар Самост, журналист
Постоянный акцент на правом мировоззрении неэффективен без наполнения риторики конкретными позициями. В частной беседе основатели "Правых" верно отметили, что их целью является не широкая, доходящая условно до 80 процентов поддержка, а внимание тех 20 процентов, необходимых для преодоления избирательного порога. Этого не добиться без двух-трех конкретных приоритетных тем.
Предположим, "Правым" удается сформулировать приоритеты, найти сотню имен, среди которых десяток известных, и провести кампанию, которая приведет новую партию в парламент. За чей счет это произойдет? Количество активных избирателей - это определенная величина, которую нужно как-то перераспределить.
Высказывали предположения, что "Правые", будучи по сути изгнанной из "Отечества" внутренней оппозицией, в первую очередь отберут голоса именно у них. Это не кажется правдоподобным, так как количество оставшихся базовых избирателей "Отечества" не сильно изменилось с 2019 года, и для тех, кто остался, "Правые" не являются даже третьим выбором. На самом деле беспокоиться следует партии "Эстония 200", чья поддержка с каждым месяцем уменьшалась и чьему положению новичка напрямую угрожают "Правые" с аналогичным профилем. Не исключено, что "Правые" не пройдут в Рийгикогу, но отберут у партии "Эстония 200" именно такое количество голосов, что те снова не преодолеют избирательный порог.
Но даже такой результат был бы движением вперед, если в итоге в политику пришли бы новые люди. Уже были заметны признаки неодобрения в отношении известных людей, пришедших на учредительное собрание "Правых" поддержать партию. При таком отношении к политике мы и получаем Рийгикогу, который с каждым последующим созывом становится все более беспомощным.