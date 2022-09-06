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Только один ребенок поступил в первый класс Люганузеской школы, которой грозило закрытие

Эрик Калда
, журналист
Только один ребенок поступил в первый класс Люганузеской школы, которой грозило закрытие
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Директор Люганузеской школы Тыну Лонт сказал, что неопределенность будущего школы испугала родителей, и они отправили своих детей в другие школы.
Директор Люганузеской школы Тыну Лонт сказал, что неопределенность будущего школы испугала родителей, и они отправили своих детей в другие школы. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В Люганузескую школу, которую волостные власти своим весенним решением планировали закрыть в этом учебном году, в первый класс поступил только один ребенок, которого направили туда, потому что он не может учиться в большом классе.

Директор Люганузеской школы Тыну Лонт во второй половине дня 31 августа находился в здании школы и готовил речь для торжественного акта на следующий день, 1 сентября, зная, что в этом году не было подано заявлений о поступлении в первый класс, когда ему позвонили из волостного дома и сообщили, что один мальчик все же приедет из Пюсси, потому что этот ребенок с особыми образовательными потребностями не может учиться в школе Кивиыли. Теперь этот мальчик - единственный первоклассник, учительница которого также является его опорным лицом.

Неопределенность отпугнула детей

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