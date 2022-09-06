Только один ребенок поступил в первый класс Люганузеской школы, которой грозило закрытие

Директор Люганузеской школы Тыну Лонт во второй половине дня 31 августа находился в здании школы и готовил речь для торжественного акта на следующий день, 1 сентября, зная, что в этом году не было подано заявлений о поступлении в первый класс, когда ему позвонили из волостного дома и сообщили, что один мальчик все же приедет из Пюсси, потому что этот ребенок с особыми образовательными потребностями не может учиться в школе Кивиыли. Теперь этот мальчик - единственный первоклассник, учительница которого также является его опорным лицом.