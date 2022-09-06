В Люганузескую школу, которую волостные власти своим весенним решением планировали закрыть в этом учебном году, в первый класс поступил только один ребенок, которого направили туда, потому что он не может учиться в большом классе.
Для подписчиков
Только один ребенок поступил в первый класс Люганузеской школы, которой грозило закрытие
Только один ребенок поступил в первый класс Люганузеской школы, которой грозило закрытие
Директор Люганузеской школы Тыну Лонт во второй половине дня 31 августа находился в здании школы и готовил речь для торжественного акта на следующий день, 1 сентября, зная, что в этом году не было подано заявлений о поступлении в первый класс, когда ему позвонили из волостного дома и сообщили, что один мальчик все же приедет из Пюсси, потому что этот ребенок с особыми образовательными потребностями не может учиться в школе Кивиыли. Теперь этот мальчик - единственный первоклассник, учительница которого также является его опорным лицом.
Ключевые слова