Нарвские центристы хотят оставить Стальнухина в партии

Председатель Нарвского регионального правления Центристской партии Татьяна Столфат заявила, что мнение Михаила Стальнухина близко нарвитянам, в том числе мнение его избирателей, которые собирали подписи за сохранение танка и других памятников в Нарве.

«Нарвское региональное правление Центристской партии приняло решение оставить Михаила Стальнухина в качестве члена партии», - сообщила Столфат.

На встрече, состоявшейся в понедельник вечером, Михаил Стальнухин разъяснил контекст употребленных им терминов членам Нарвского регионального правления Центристской партии.

«Правление посоветовало ему более тщательно и недвусмысленно формулировать свои мысли, использовать в речи и интервью язык, не носящий враждебно-двусмысленный характер», — сказала Столфат, добавив, что Стальнухин — политик высокого уровня и опытный, который готов лично взять на себя ответственность за свои слова и речи и объяснить их.