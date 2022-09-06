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Нарвские центристы хотят оставить Стальнухина в партии

Erik Kalda
, ajakirjanik
Нарвские центристы хотят оставить Стальнухина в партии
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Михаил Стальнухин четверть века собирал голоса для Центристской партии. Во вторник вечером правление партии может исключить его из своих рядов.
Михаил Стальнухин четверть века собирал голоса для Центристской партии. Во вторник вечером правление партии может исключить его из своих рядов. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Нарвское региональное правление Центристской партии хочет, чтобы Михаил Стальнухин, назвавший руководителей эстонского государства фашистами, остался в партии.

Председатель Нарвского регионального правления Центристской партии Татьяна Столфат заявила, что мнение Михаила Стальнухина близко нарвитянам, в том числе мнение его избирателей, которые собирали подписи за сохранение танка и других памятников в Нарве.

«Нарвское региональное правление Центристской партии приняло решение оставить Михаила Стальнухина в качестве члена партии», - сообщила Столфат.

На встрече, состоявшейся в понедельник вечером, Михаил Стальнухин разъяснил контекст употребленных им терминов членам Нарвского регионального правления Центристской партии.

«Правление посоветовало ему более тщательно и недвусмысленно формулировать свои мысли, использовать в речи и интервью язык, не носящий враждебно-двусмысленный характер», — сказала Столфат, добавив, что Стальнухин — политик высокого уровня и опытный, который готов лично взять на себя ответственность за свои слова и речи и объяснить их.

Правление Центристской партии решит во вторник вечером, останется ли Михаил Стальнухин, один из самых популярных политиков этого века Ида-Вирумаа, который назвал фашистами эстонских государственных деятелей, членом партии или будет исключен из нее.

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