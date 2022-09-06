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Кристин Таттар, начавшая заниматься диск-гольфом в Паннъярве, стала чемпионкой мира

Эрик Гамзеев
, журналист
Кристин Таттар, начавшая заниматься диск-гольфом в Паннъярве, стала чемпионкой мира
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Кристин Таттар смогла в выходные в США поднять над головой трофей чемпионки мира по диск-гольфу.
Кристин Таттар смогла в выходные в США поднять над головой трофей чемпионки мира по диск-гольфу. Фото: Justin Anderson

Свои первые броски в диск-гольфе Кристин Таттар сделала в Паннъярве в Ида-Вирумаа девять лет назад. В минувшие выходные в США она стала чемпионкой мира в этом виде спорта.

Достижение 30-летней эстонки тем более особенно, что последний раз в этом виде спорта неамериканка становилась чемпионкой мира 18 лет назад. В титульном соревновании, длившемся пять дней, она с большим отрывом обыграла всех соперниц, т.е. сделала на восемь бросков меньше, чем ближайшая преследовательница - финка Хенна Бломроос, а также установила новый рекорд рейтинга. Помимо титула чемпионки мира, этим летом Таттар выиграла еще несколько престижных турниров в США и заработала 45000 долларов призовых.

Огромное душевное напряжение в течение пяти дней

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