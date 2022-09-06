Кристин Таттар, начавшая заниматься диск-гольфом в Паннъярве, стала чемпионкой мира

Достижение 30-летней эстонки тем более особенно, что последний раз в этом виде спорта неамериканка становилась чемпионкой мира 18 лет назад. В титульном соревновании, длившемся пять дней, она с большим отрывом обыграла всех соперниц, т.е. сделала на восемь бросков меньше, чем ближайшая преследовательница - финка Хенна Бломроос, а также установила новый рекорд рейтинга. Помимо титула чемпионки мира, этим летом Таттар выиграла еще несколько престижных турниров в США и заработала 45000 долларов призовых.