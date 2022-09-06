Различные эксперты предсказывают на предстоящую зиму экономически трудные времена.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Что будет происходить в нашей экономике?
Завотделом фискальной политики Министерства финансов РАУЛЬ ЛЯТТЕМЯЭ:
- Картина эстонской политики в конце лета оказалась неожиданно противоречивой. Оглядываясь на весну и лето, можно отметить, что, несмотря на сверхбыстрый рост цен, войну, санкции, беженцев и ограничения импорта, экономика Эстонии оставалась на удивление устойчивой. Если заглянуть вперед, то виды на четвертый квартал довольно мрачные. Инфляция высока, велика также неизвестность, как Европа в целом справится зимой с обеспечением энергией для отопления и освещения жилья и заводов.
Покупательная способность жителей в нынешнем году значительно уменьшилась. Обороты предприятий еще велики, ведь потребление сохранялось за счет сбережений, однако реальный экономический рост затормозился почти полностью. Самая свежая информация о положении промышленных предприятий говорит о падении, да и объем экономики в течение ближайших кварталов сократится.