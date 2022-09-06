ОДИН ВОПРОС ⟩ Что будет происходить в нашей экономике?

Завотделом фискальной политики Министерства финансов РАУЛЬ ЛЯТТЕМЯЭ:

- Картина эстонской политики в конце лета оказалась неожиданно противоречивой. Оглядываясь на весну и лето, можно отметить, что, несмотря на сверхбыстрый рост цен, войну, санкции, беженцев и ограничения импорта, экономика Эстонии оставалась на удивление устойчивой. Если заглянуть вперед, то виды на четвертый квартал довольно мрачные. Инфляция высока, велика также неизвестность, как Европа в целом справится зимой с обеспечением энергией для отопления и освещения жилья и заводов.