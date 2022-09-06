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ОДИН ВОПРОС ⟩ Что будет происходить в нашей экономике?

Северное побережье
Что будет происходить в нашей экономике?
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Raoul Lättemäe.
Raoul Lättemäe. Фото: Rahandusministeerium

Различные эксперты предсказывают на предстоящую зиму экономически трудные времена.

Завотделом фискальной политики Министерства финансов РАУЛЬ ЛЯТТЕМЯЭ:

- Картина эстонской политики в конце лета оказалась неожиданно противоречивой. Оглядываясь на весну и лето, можно отметить, что, несмотря на сверхбыстрый рост цен, войну, санкции, беженцев и ограничения импорта, экономика Эстонии оставалась на удивление устойчивой. Если заглянуть вперед, то виды на четвертый квартал довольно мрачные. Инфляция высока, велика также неизвестность, как Европа в целом справится зимой с обеспечением энергией для отопления и освещения жилья и заводов.

Покупательная способность жителей в нынешнем году значительно уменьшилась. Обороты предприятий еще велики, ведь потребление сохранялось за счет сбережений, однако реальный экономический рост затормозился почти полностью. Самая свежая информация о положении промышленных предприятий говорит о падении, да и объем экономики в течение ближайших кварталов сократится.

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