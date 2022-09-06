Михаил Стальнухин: "Я очень хорошо справился бы, работая учителем"

На вопрос журналиста Индрека Кийслера, попытается ли он как популярный политик пройти в Рийгикогу с личным мандатом, если его исключат из Центристской партии, Стальнухин ответил, что так далеко не заглядывал. "Я знаю, что если попытаюсь это сделать, все эстонские СМИ будут работать против меня. Так было всегда, когда я попадал в неприятности. У меня есть очень конкретные случаи, которые мог бы здесь проиллюстрировать", - сказал он.

Стальнухин добавил, что у него есть профессия. "Я написал несколько учебников по эстонскому языку. Один учебник, наверное, уникален в эстонских условиях, его общий тираж на сегодняшний день превышает 32000 экземпляров. Я составил несколько словарей, и, поверьте, я очень хороший учитель. Я найду работу, и не такую нервную и требующую сил, как работа в Рийгикогу. Так что конец каждой дороги дает мне возможность выбрать новую работу", - сказал он, добавив, что до тех пор, пока он остается центристом, он думает о том, как привести свою партию к победе на парламентских выборах.