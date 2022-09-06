ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Оскорбивший людей Эстонии должен смириться с презрением

Его последующие пояснения, будто, говоря об официальной идеологии, он имел в виду правительство, а не эстонский народ, нельзя воспринимать всерьез. Ведь будучи опытным парламентарием Стальнухин очень хорошо знает, что правительство - это не обособившаяся от жителей группа самозванцев, неизвестно каким образом пришедшая к власти. В демократической Эстонии у власти находятся те политические силы, которые были избраны туда большей частью граждан. Правящие партии поддерживаются большей частью людей Эстонии. Между прочим, большая часть жителей Эстонии, судя по нескольким опросам, была также за то, чтобы нарвский танк и другие превратившиеся в идеологическое оружие Кремля красные памятники убрали.

В стране со свободой слова Стальнухин может обозвать правительство нацистским и фашистским, и его не посадят за это за решетку. Однако он должен учесть, что за это на него падут возмущение и презрение большей части жителей.