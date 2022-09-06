В Нарве отметят первые места для убежищ

На сегодняшний день во все самоуправления Ида и Ляэне-Вирумаа отправлено письмо для выбора убежищь в регионе. «Раквере и Силламяэ отправили нам списки своих мест для убежища. Мы надеемся, что в этом году во всех самоуправлениях будут отмечены первые места для укрытия», - сказал Хольцманн.

Обозначенные места предназначены для всех нуждающихся в помощи в случае военной угрозы, а также других угроз, таких как экстремальная погода, крупный пожар, химическая атака, массовые беспорядки и т.д. Сообщение об опасности будет рассылать Спасательный департамент через средства массовой информации или с использованием других средств связи. Также сейчас разрабатывается система оповещения на основе местоположения, т. е. в случае опасности жителям будут отправляться СМС.