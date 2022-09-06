Председатель Нарвского горсобрания о словах Стальнухина: для меня он не политик

"Для меня Михаил Стальнухин - это не политик. Однозначно. Потому что те высказывания и оскорбления, которые он допускает, выходят за рамки всего. Подобные высказывания, которые Эстония вдруг неожиданно для себя открыла и обнаружила, они произносятся уже достаточно давно. Меня они, допустим, не удивляют. Что с ним сделает его Центристская партия, это ей решать. Я сам беспартийный", - прокомментировал высказывания Стальнухина Владимир Жаворонков ERR.