Председатель Нарвского городского собрания Владимир Жаворонков осудил слова одного из лидеров нарвской оппозиции, центриста Михаила Стальнухина, который, выражая свое мнение в связи с переносом советских памятников, назвал руководителей государства "фашистами". По словам Жаворонкова, навешивание ярлыков ведет в никуда.
Председатель Нарвского горсобрания о словах Стальнухина: для меня он не политик
Председатель Нарвского горсобрания о словах Стальнухина: для меня он не политик
"Для меня Михаил Стальнухин - это не политик. Однозначно. Потому что те высказывания и оскорбления, которые он допускает, выходят за рамки всего. Подобные высказывания, которые Эстония вдруг неожиданно для себя открыла и обнаружила, они произносятся уже достаточно давно. Меня они, допустим, не удивляют. Что с ним сделает его Центристская партия, это ей решать. Я сам беспартийный", - прокомментировал высказывания Стальнухина Владимир Жаворонков ERR.
Депутат Рийгикогу и Нарвского горсобрания Стальнухин заявил в русскоязычном видео, размещенном в социальных сетях, что считает нацистами тех, кто сносит памятники советским солдатам и назвал членов правительства и премьер-министра Каю Каллас (Партия реформ) фашистами.