Центристы исключили Стальнухина из партии

По итогам собрания было принято решение исключить Михаила Стальнухина из Центристской партии, в которой он состоял с 18 декабря 1996 года.

В конце прошлой недели он назвал эстонское правительство фашистами и нацистами.

«Каждый член партии, особенно член Рийгикогу, должен понимать вес и смыс своих слов. Эстония – свободная и демократическая страна, где каждый имеет права на свое мнение, но это было ложное и опасное утверждение, не соответствующее ценностям Центристской партии. Михаил Стальнухин не убедил правление в своей правоте и мы его не убедили», — сказал председатель Центристской партии Юри Ратас.