Правление Центристской партии решило искльючить члена парламента и члена Нарвского горсобрания из рядов партии.
Центристы исключили Стальнухина из партии
По итогам собрания было принято решение исключить Михаила Стальнухина из Центристской партии, в которой он состоял с 18 декабря 1996 года.
В конце прошлой недели он назвал эстонское правительство фашистами и нацистами.
«Каждый член партии, особенно член Рийгикогу, должен понимать вес и смыс своих слов. Эстония – свободная и демократическая страна, где каждый имеет права на свое мнение, но это было ложное и опасное утверждение, не соответствующее ценностям Центристской партии. Михаил Стальнухин не убедил правление в своей правоте и мы его не убедили», — сказал председатель Центристской партии Юри Ратас.
«Центристская партия выступает за каждого жителя Эстонии, независимо от его родного языка и мы все должны работать вместе, чтобы вместе смотреть в будущее. Долг всех политиков - сплотить общество в это непростое время, а не разъединять его и настраивать сообщества друг против друга. К сожалению, Михаил Стальнухин в этом ошибся», — добавил он.