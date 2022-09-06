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Центристы исключили Стальнухина из партии

Дополнено комментарием Юри Ратаса
Erik Kalda
, ajakirjanik
Центристы исключили Стальнухина из партии
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Михаила Стальнухина исключили из рядов центристов.
Михаила Стальнухина исключили из рядов центристов. Фото: Sander Ilvest

Правление Центристской партии решило искльючить члена парламента и члена Нарвского горсобрания из рядов партии.

По итогам собрания было принято решение исключить Михаила Стальнухина из Центристской партии, в которой он состоял с 18 декабря 1996 года.

В конце прошлой недели он назвал эстонское правительство фашистами и нацистами.

«Каждый член партии, особенно член Рийгикогу, должен понимать вес и смыс своих слов. Эстония – свободная и демократическая страна, где каждый имеет права на свое мнение, но это было ложное и опасное утверждение, не соответствующее  ценностям Центристской партии. Михаил Стальнухин не убедил правление в своей правоте и мы его не убедили», — сказал председатель Центристской партии Юри Ратас.

«Центристская партия выступает за каждого жителя Эстонии, независимо от его родного языка и мы все должны работать вместе, чтобы вместе смотреть в будущее. Долг всех политиков - сплотить общество в это непростое время, а не разъединять его и настраивать сообщества друг против друга. К сожалению, Михаил Стальнухин в этом ошибся», — добавил он. 

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